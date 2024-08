(INTERVIU) Fostul șef la SIE, Generalul (r) Silviu Predoiu, despre stadiul conflictelor internaționale și rolul serviciilor de spionaj

Stadiul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, pericolele extinderii războiului în Orientul Mijlociu, provocările pe care le presupune o criză de ostatici pentru un serviciu de informații externe, dar și colaborările internaționale în materie de spionaj – au fost principalele subiecte dezvoltate de generalul Silviu Predoiu, fostul comandant operativ al Serviciului de Informații Externe (SIE), în interviul acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță. Prezent în aceste zile în regiunea Moldovei, fostul șef al SIE a susținut o conferință, la Iași, intitulată „România – pericolul irelevanței” în care a vorbit despre principalele riscuri la adresa țării noastre și despre domeniile care trebuie reformate în contextul tulburărilor globale.

Gen (r) Silviu Predoiu: Nu pot decât să spun ce am spus în prima săptămână după declanșarea invaziei. Acest război nu se poate termina cu o victorie militară, după cum nu se poate termina nici cu o înfrângere. Niciun război, în ultimii 50 de ani, nu s-a terminat cu un rezultat clar mulțumită demersurilor militare. Și uitați-vă la Afganistan, uitați-vă la Irak, uitați-vă la Siria, uitați-vă la situația din Africa, din teatrele de conflict, la Libia. Peste tot am spus și în continuare am convingerea că nu există soluție militară pentru acest război. Singurul rezultat al continuării confruntării militare este sporirea distrugerilor, creșterea numărului de pierderi de vieți, distrugeri de viitor, de perspective, de șansă de reconstrucție a Ucrainei, de compromitere în continuare și creștere a riscului de atragere a întregii omeniri într-un război îngrozitor. Ucraina nu are șanse să câștige, așa cum nici Rusia nu are șanse să câștige. Haideți să vorbim puțin despre ce ar putea să însemne, cum vedem? Haideți să închidem ochii și să încercăm să ne imaginăm o victorie a Rusiei. Ce ar însemna victoria Rusiei? Până unde ar trebui să meargă ca să fie sigură că ce rămâne din Ucraina nu va continua lupta. Deci trebuie să ne închipuim că ocupă până la Kiev, dincolo de Kiev, până la Lvov, până la granița cu Polonia și de acolo – ce se întâmplă? Numește alt regim care ce face? Va putea să conducă sau va începe o nouă revoluție portocalie, albastră, verde, de orice culoare. Hai să ne imaginăm cum ar fi. Nu știu cum ar fi victoria Ucrainei. Hai să ne gândim ce ar însemna recuperarea teritoriilor până la frontierele tradiționale ale Ucrainei. Și de acolo rușii vor spune: “am greșit, e clar, uite, au avut putere să vină până aici! Ne oprim, nu-i mai atacăm!” Rusia tocmai a integrat prin constituție teritoriile Luhansk, Donesk, în statul rus. Va renunța? Ce înseamnă victoria Ucrainei? O paradă în Piața Roșie a armatei ucrainene? Adică, haideți să mergem mai departe de declarații pompoase. Am auzit inclusiv la policienii români – “vom merge până la capăt cu sprijinul Ucrainei!” Ce înseamnă până la capăt? Să meargă dumnealor până la capăt! Noi vrem să mergem până la o soluție și vrem să mergem până la o soluție cât mai rapid. O soluție în numele copiilor și nepoților noștri. O soluție care nu poate să fie decât negociată. Haideți să dezvoltăm puțin acest aspect.

Lucian Bălănuță: Ce tip de comportament ar trebui să aibă România în raport cu stadiul la care a ajuns conflictul militar din apropierea granițelor sale?

Gen (r) Silviu Predoiu: România nu cred că mai poate acum să-și asume un rol. România a avut toate șansele de a își asuma un rol în acest conflict. Un rol de mediator, de negociator. S-ar putea să pară ușor amuzant, pentru unii, ce spun. Nu! Aveam șanse. Aveam puterea, ca stat în proximitatea conflictului, ca stat NATO, ca stat membru UE, ca stat care a avut experiențe și bune, și rele cu ambele părți în conflict, și cu Ucraina, și cu Rusia. Puteam să insistăm. Acum nu mai poate România. Ce face România acum în raport cu acest conflict este să se alinieze necontenit la pozițiile puternicilor zilei, puternicii zilei, care sunt tot mai slabi, după cum vedem. E tot mai greu să spui ce faci? Te-ai aliniat la poziția SUA sau la poziția lui Biden? Trebuie să te hotărăști, pentru că dacă e poziția SUA, s-ar putea să schimbe radical după o eventuală victorie a lui Trump.