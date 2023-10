FITPTI – 2023 – 5 și 6 octombrie 2023

O LUME DE LA ZERO | FITPTI 2023 – 5 octombrie, ora 10 – sala mare – Teatrul Luceafarul

Teatrul „Ion Creangăˮ București

O lume de la zero

Ce a fost la început? Nu știm sigur, probabil nici nu vom ști, deoarece fiecare mitologie ne propune o altă cosmogonie. Din nimic s-a creat o lume pe care noi astăzi o iubim. Iar pentru a vedea cum, vă propunem și noi o altă teorie. Într-un spațiu gol, lipsit de timp și lumină, doi călători, Mira și Miru, se decid să construiască o lume mare și primitoare. Însă, această lume e mai specială, deoarece este creată cu ajutorul notelor muzicale, iar din umbre, obiectele prind viață.

Spectacolul O lume de la zero vă propune să asistați la un altfel de început al Universului, un început în care bucuria de a descoperi și joaca au un rol esențial. Din joacă, cele două personaje creează o lume de la zero în care mai târziu apare și omul. Pe scenă, se va contura în fața ochilor celor mici și a celor mari, o lume în care, an după an, omul îi va descoperi noi sensuri și răspunsuri la întrebări nemuritoare.

Regia și decorul: Beatrice Iordan

Costumele: Vutcariov Viaceslav

Muzica: Florin Iordan

Distribuția: Carmen Palcu, Tudor Morar

Interpretarea instrumentală şi vocală: Florin Iordan și Maruca Iordan

35 min, 0-3 ani