Festivalul Filmului European (FFE) revine la Gura Humorului (19 – 21 mai)

Festivalul Filmului European (FFE) revine la Gura Humorului. Festivalul se desfășoară timp de 3 zile, între

FFE vine cu o selecție de 7 filme europene, curatoriată de Cătălin Olaru, directorul artistic al acestei ediții.

P R O G R A M:

FFE | 19 – 21 mai 2023

19:00 Apropierea / Too close – r: Botond Püsök / România / 2022 / 85′ (documentar)

16:00 Povestea uriașilor adormiți / Tale of the Sleeping Giants / Tunturin tarina – r: Marko Röhr / Finlanda / 2021 / 77’ (documentar)

Iubirea nu e o portocală / Love is not an Orange – r: Otilia Babara / Moldova, Franța, Olanda, Belgia / 2023 / 73′ (documentar)