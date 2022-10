Expoziția „Evoluția Curții Domnești de la Iași. Palatul Culturii” – Prezentare interactivă

Palatul Culturii din Iași găzduiește, de astăzi, expoziția „Evoluția Curții Domnești de la Iași”, un proiect inițiat de Asociația „Iași Travel”.

Despre eveniment a vorbit, pentru postul nostru de radio, preşedintele asociaţiei, Cosmin Ceucă.

Cosmin Ceucă: Proiectul a presupus o modelare virtuală și apoi o printare cu ajutorul imprimantelor 3D a 5 etape de evoluție a Curții Domnești de la Iași. Cea mai veche și provocatoare, să spunem, etapă, a fost prima. Am ales 1770 înainte să existe un singur palat, cum avem și astăzi Palatul Culturii. Înainte erau mai multe construcții și am încercat să modelăm acele clădiri pe baza descrierilor, text, imagini, sunt foarte puține și considerate fanteziste. Cu ajutorul domnului istoric Laurențiu Rădvan și a arhitectul lui Tiberiu Teodor Stanciu, am reușit să recreăm Curtea Domnească de la Iași înainte de a exista un singur palat, cum spuneam. Următoarele 4 etape sunt cu un singur palat în centru și am făcut inclusiv toată incinta Curții Domnești, plus incinta bisericii Sfântul Nicolae Domnesc.

De asemenea expoziția arată și evoluția geografică a zonei de-a lungul timpului.

Comunicat de presă:

Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vă invită să vizitați, în perioada 9 octombrie – 20 noiembrie 2022, expoziția „Evoluția Curții Domnești de la Iași. Palatul Culturii”, un proiect inițiat de Asociația Iasi.Travel.

Echipa de lucru, multidisciplinară, formată din lect. dr. Lucian Roșu și Cosmin Ceucă – geografi, prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan – istoric, arhitect Tiberiu Teodor-Stanciu, precum și specialiștii în modelare tridimensională, Lucia Eșanu și Tudor Boicu, își propune să aducă în prim-plan cinci etape de evoluție ale Curții Domnești de la Iași, modelate tridimensional și expuse ca machete printate în tehnologie 3D.

Apelând la planurile istorice recent descoperite de prof. Laurențiu Rădvan, litografii, cercetări arheologice, texte descriptive și fotografii ale clădirilor din acest areal, proiectul aduce în lumină, pentru prima dată, într-o manieră interactivă, construcțiile din perimetrul Curții Domnești de la Iași, prin expunerea tridimensională a edificiilor existente în zona actualului Palat al Culturii din Iași.

Cu ajutorul tehnicilor digitale, de modelare și imprimare 3D, proiectul reconstituie diferitele etape de evoluție ale acestui edificiu, începând din secolul al XVIII-lea și până în prezent, evidențiind, în premieră, forma tridimensională a Curții Domnești de la Iași, în următoarele etape: Curtea Domnească în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea (1770) – etapa 1; Curtea Domnească în timpul lui Alexandru Moruzi (1806) – etapa a 2-a; Palatul Ocârmuirii și ansamblul curții în timpul lui Mihail Sturdza (1843) – etapa a 3-a; Palatul Administrativ și ansamblul fostei Curții Domnești (1883) – etapa a 4-a; Palatul Administrativ și de Justiție (devenit Palatul Culturii) – etapa a 5-a.

Actualul Palat al Culturii din Iași a fost construit între 1906 – 1925, pe zidurile vechilor Curți Domnești din secolul al XV-lea, folosindu-se parțial zidiri, inclusiv la etaj, din edificiile anterioare.

Proiectul urmărește să consolideze cunoașterea evoluției Curții Domnești din Iași cu ajutorul tehnologiilor digitale și 3D. În felul acesta, tinerii au la dispoziție un instrument de accesibilizare a patrimoniului cultural construit și pot deveni promotori ai rolului pe care clădirile din acest areal l-au avut în istoria Iașului și a Moldovei.

Vernisajul va avea loc duminică, 9 octombrie 2022, ora 11.00, la Palatul Culturii din Iaşi – Muzeul de Istorie a Moldovei.