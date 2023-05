Evenimente „Romanian Creative Week”, la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), organizează în perioada 19 – 28 mai, la Palatul Culturii, o amplă serie de evenimente, incluzând expoziții de artă, workshop-uri și proiecții de film, în cadrul celei de a III-a ediții Romanian Creative Week (RCW).

„Heritage Re: coded 2.0”

Organizată în cadrul secțiunii Innovation & Digital, expoziția „Heritage Re: coded 2.0” va putea fi vizitată până pe 28 mai 2023, în spațiile Muzeului de Artă. Axată pe reimaginarea tradiției și a meșteșugurilor viitorului, prin prisma dezvoltării tehnologiei, cea mai recentă colecție a Studioului „Foraeva”, prezentată anul trecut la Târgul de Design de la Milano reunește rochii, ii, broderii și cusături cu motive tradiționale, realizate printr-o tehnologie de printare 3D, de către laboratorul de design multidisciplinar fondat de designerul vestimentar Lana Dumitru și de arhitectul Vlad Țenu. Vernisajul este programat pentru data de 19 mai, de la ora 18.00.

„Humanity on Display”

Tot în cadrul Muzeului de Artă, va fi prezentată expoziția „Humanity on Display”, parte a secțiunii Arts & Crafts a RCW. Curatoriată de Maria Bilașevschi și Felix Aftene, expoziția cuprinde lucrări semnate de: Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Alexandru Burlacu, Gabriel Caloian, Claudiu Ciobanu, Marinela Ciobanu, Valentina Druțu, Gheorghe Lungu, Andrei Alecsandru Pantea, Savin Mihai-Aureliu. Vernisajul va avea loc pe 19 mai, de la ora 17.00.

„Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea”

Muzeul de Artă va găzdui și expoziția „Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea”, prin intermediul căreia opt artiști români din generații diferite oferă un adevărat spectacol de pictură, sculptură, desen, video și fotografie. Vernisajul este programat pentru 20 mai, de la ora 18.30.

„From waste to experimental couture”

De asemenea, publicul va putea vizita la Palatul Culturii, pe toată perioada evenimentului RCW, expoziția „From waste to experimental couture”, o mini-galerie de accesorii, piese vestimentare și ceramică, realizate din materiale plant-based și sustenabile.

„Wonderlands”

În cadrul Romanian Fashion Week, Ovidiu Buta va curatoria expoziția „Wonderlands”, găzduită în Holul Central al Palatului Culturii. Aceasta dezvăluie universurile creative a șase designeri: Lucian Broscățean, Ioana Ciolacu, Alexandru Florea, Octavia Chiru, Lucian Alexandru Arsene, Andreea Bădală. Vernisajul va avea loc joi, 25 mai, de la ora 17.00.

„Moldova Film Festival” va aduce la Iași opt filme artistice și documentare premiate internațional, precum și invitați de excepție: regizorul chinez Sean Wang și actorul de origine română Ștefan Gota, stabilit în Belgia. Proiecțiile vor avea loc în perioada 19 – 27 mai, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii. În cadrul festivalului, va fi evocată memoria regretatului actor ieșean Teo Corban. Evenimentul va marca, totodată, prezența consistentă a comunității de refugiați ucraineni din Iași, prin proiecția filmului „Hamlet Syndrome”.

„Welcoming differences between X, Y and Z generations”

Sâmbătă, 27 mai, de la ora 10.00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, va avea loc conferința „Welcoming differences between X, Y and Z generations”, care va acoperi un spectru larg de subiecte relevante, cuprinzând domenii precum arhitectură, fashion, social media. În strânsă legătură cu programul conferinței, pe 26 mai, Biroul de arhitectură „fala.atelier” din Portugalia va organiza workshop-ul „Flat fictions – despre arhitectură și reprezentare, colaj și esențializare”.

Un alt workshop al RCW găzduit de Palatului Culturii, pe 25 mai, este „Becoming an Entrepreneur”, în care reputați profesioniști din domenii precum financiar-bancar, juridic, marketing și comunicare, prezintă celor care își doresc să devină antreprenori, posibile căi prin care poate fi parcurs drumul de la idee, la business.

Programul complet Romanian Creative Week 2023 poate fi consultat aici: https://romaniancreativeweek.ro/program/

