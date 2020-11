Efectul pandemiei. Numărul bolnavilor care se prezintă la Spitalul ‘Sf Spiridon’ Iași a scăzut

Managerul Spitalului ‘Sf Spiridon’ din Iaşi, Ioan Bârliba, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19 numărul pacienţilor este mult mai mic iar activitatea medicală din blocurile operatorii s-a înjumătăţit.

‘În această situaţie de pandemie Spitalul ‘Sf Spiridon’ a încercat, şi cât de cât a reuşit, să facă faţă tuturor celor care s-au adresat acestui spital, în sensul că este spital clinic regional de urgenţă care a asigurat asistenţă pentru toată Regiunea de Nord-Est. Capacitatea spitalului este de 1.128 de paturi, dar ţinând cont de hotărârile legale zilnic avem pe paturile spitalului câte 450 – 500 de pacienţi. Predominante sunt categoriile de pacienţi cu patologie gastrointestinală şi cardiologie, urmate de chirurgie. Aici vin urgenţe majore, multiple, traumatisme, politraumatisme, care trebuie abordate ca şi când ar fi cazuri pozitive. Din această perspectivă, atât medicilor cât şi personalului mediu sanitar sau nesanitar li s-au asigurat materiale de protecţie necesare. Dacă înainte făceam de la 50 la 60 de operaţii chirurgicale pe zi, numărul acestora s-a redus la 20 de operaţii şi privesc direct operaţiile salvatoare de viaţă‘, a declarat managerul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi.

Conform managerului, o secţie din cadrul Spitalului ‘Sf Spiridon’ a fost alocată pacienţilor COVID-19 pozitiv.

‘E vorba de Clinica Medicală II care are 65 de paturi aferente pacienţilor pozitivi care se prezintă în unitatea de primire urgenţe. S-a ţinut cont de faptul că este un spaţiu pavilionar mai îndepărtat de centrul spitalului, în aşa fel încât riscul contaminării să fie cât mai mic. Noi primim urgenţe majore care nu se pot primi în alte unităţi sanitare de pe raza oraşului şi judeţului Iaşi‘, a declarat Bârliba.

El a precizat că nouă paturi de la terapia intensivă a unităţii medicale sunt destinate pacienţilor care au COVID-19.

‘Pentru a da o mână de ajutor pacienţilor aflaţi sau care necesită terapie intensivă am făcut o serie de adaptări ale circuitelor cu avizul DSP şi cu acordul medicilor epidemiologi şi infecţionişti ai spitalului nostru aşa încât să putem aduce în terapia intensivă un număr de 9 pacienţi cu COVID-19. Nu am modificat structura spitalului, nu am modificat absolut nimic, ci am adăugat două saloane bine delimitate, cu protecţie specială, pentru pacienţii care au nevoie de terapie intensivă vizavi de starea lor de sănătate‘, a precizat Bârliba.

Conform acestuia, media zilnică este de 10 până la 20 de pacienţi depistaţi pozitiv.

‘În acest context încercăm să preluăm formele uşoare, medii, asimptomatice, cele mai grave fiind preluate de unităţile COVID‘, a declarat managerul unităţii sanitare.

El a menţionat că dacă situaţia o va impune alte două clinici din cadrul Spitalului ‘Sf Spiridon’, Medicală I şi III, care au câte 50 de paturi, să poată fi adaptate pentru pacienţii care vin la spital din cauza unor afecţiuni acute sau cronice dar care sunt confirmaţi pozitiv. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)