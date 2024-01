Depozitul de deşeuri periculoase Sofert Bacău va fi închis; ecologizarea costă 377 milioane de lei (minister)

Comisia Tehnico-Economică (CTE) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a avizat, vineri, închiderea depozitului de deşeuri periculoase Sofert Bacău, durata de execuţie a lucrărilor de ecologizare fiind de doi ani de la data emiterii ordinului de începere a operaţiunilor.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, transmis AGERPRES, depozitul are o suprafaţă de 159.436 metri pătraţi, iar valoarea totală a investiţiei se ridică la 377 de milioane de lei.

‘Există în România 31 de depozite de deşeuri industriale periculoase şi nepericuloase din cauza cărora plătim amenzi. Pentru depozitul de deşeuri industriale periculoase de fosfogips Sofert Bacău, care se întinde pe 16 hectare, plătim 600 de euro pe zi. Mă bucur că am reuşit astăzi să identificăm soluţia cea mai bună pentru ecologizarea acestuia. Ceea ce înseamnă că acesta nu va mai polua iar statul român va plăti mai puţine penalităţi. După ce vom duce la bun sfârşit acest proiect sunt convins că Bacăul va deveni un exemplu de bună practică pentru celelalte 30 de depozite ce urmează a fi ecologizate’, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Închiderea depozitului in-situ din judeţul Bacău înseamnă ecologizarea corpului haldei de fosfogips, prin următoarele categorii de lucrări: sistematizare deşeuri, realizare strat de impermeabilizare, realizare strat de drenaj pluvial, execuţie strat de recultivare şi înierbări, lucrări conexe de colectare şi evacuare a apei pluviale, rampe tehnologice perimetrale şi rampe tehnologice de acces, împrejmuire şi plantaţie perimetrală, lucrări de monitorizare.

‘România are obligaţia de închidere a depozitului de deşeuri industriale periculoase din judeţul Bacău, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi cu angajamentele asumate pentru sectorul de mediu. Pentru realizarea investiţiei de închidere a depozitului de deşeuri industriale neconforme a fost necesară, în prealabil, trecerea terenului aferent în proprietatea statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu. Termenul estimat pentru închiderea depozitului este anul 2027. Soluţia de reabilitare a depozitului de fosfogips are ca obiectiv principal reducerea mobilităţii contaminanţilor existenţi pe amplasament pentru a proteja situl în vederea încadrării acestuia în peisajul natural, cu protecţia factorilor de mediu, apă, aer, sol şi subsol. Pe suprafaţa acestui sit ecologizat nu se va desfăşura în viitor nicio activitate, perimetrul haldei urmând a fi îngrădit şi pus sub observaţie pe o perioadă de 30 de ani’, precizează MMAP.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, la data de 14 decembrie 2023, sancţionarea României cu o amendă de 1,5 milioane de euro şi penalităţi zilnice de 600 de euro/zi pentru întârzierea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme. România mai are de închis şi ecologizat 31 de astfel de depozite.

Pe 10 august 2023, Guvernul României a aprobat un nou Plan de acţiune pentru închiderea celor 31 de depozite rămase neconforme, dintre care un depozit de deşeuri municipale, 20 de depozite de deşeuri industriale periculoase şi zece depozite de deşeuri industriale nepericuloase.

