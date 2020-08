Cursuri de recalificare pentru şomerii ieşeni

Ieşenii rămaşi şomeri în timpul crizei sanitare încearcă să se recalifice în meserii care să le ofere şanse mai mari de angajare.

O soluţie gratuită o reprezintă cursurile oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Acestea oferă specializări din cele mai diverse, de la agricultură până la calculatoare.

În judeţul Iaşi sunt înregistraţi în prezent 8.500 de şomeri, iar aproximativ 1.000 dintre aceştia au intrat în această categorie după concedierile individuale şi colective din ultimele luni.

Cei calificaţi în meserii care nu mai au căutare sunt în situaţia să o ia de la zero.

-: S-a disponibilizat locul de muncă /…/ Îs lăcătuş mecanic mecanic fină.

-: Am lucrat ca agent de securitate şi după patru luni de zile, fără niciun motiv, mi-a dat un telefon şi mi s-a spus că am rămas fără loc de muncă. Am spus să fac o calificare. Calificarea pe care o am eu este de turnător-formator în siderurgie. Siderurgie nu prea mai este în România. Aş vrea să îmi aleg o meserie să mă pot întreţine.