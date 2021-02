Senatul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a aprobat, in sedinta din data de 28 ianuarie 2021, ca activitatile didactice la inceputul semestrului al II-lea, anul universitar 2020/2021, sa se desfasoare în format mixt (activitati online si „fata in fata”), la fel ca in primul semestru.

Detalii gasiti in comunicatul de presa atasat.