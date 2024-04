„Cultura este singura care poate cuceri, fără să rănească”

Cuvintele din titlul postării aparțin domnului deputat Dragoș-Gabriel Zisopol, președinte al Uniunii Elene din România (UER). Acestea a fost rostite la Iași, în ziua de 31 martie 2024, zi în care am participat, începând cu ora 11:30, la un frumos spectacol de muzică și dans. Spectacolul a fost susținut de către Ansamblul de dansuri din Salonic, Grecia și Ansamblurile Orpheas și Armonia ale Comunității Elene Iași. Evenimentul a avut loc în Sala Unirea din incinta Cinemaului Victoria.

Înainte de manifestare, preț de câteva minute, am invitat la dialog pe domnul deputat Dragoș-Gabriel Zisopol, cel care, succint, ne-a conturat o imagine a Uniunii Elene din România, cu accent pe principalele activitați culturale organizate cu prilejul Zilei Naționale a Greciei (n.r. an de an, la 25 martie, poporul grec sărbătorește Ziua Națională, numită și Ziua Independenței).

Domnul deputat Dragoș-Gabriel Zisopol ne-a vorbit și despre importanța Zilei Naționale a Greciei atât pentru grecii de pretutindeni, cât și pentru cei din România.

Din următoarea înregistrare audio pe care o postăm, aflăm amănunte concrete despre Revoluția Elenă (Iași, 27 februarie 1821), cu accent pe principalele manifestări culturale pe care reprezentanții Uniunii Elene din România le organizează cu acest prilej.

Evenimentele se desfășoară pe parcursul a 30 de zile, urmând, după cum afirmă interlocutorul nostru, traseul Revoluției de la 1821.

În următoarea secvență audio pe care o postăm, profesor Dragoș-Gabriel Zisopol, președinte al Uniunii Elene din România, ne oferă detalii punctuale despre Ziua Mondială a Limbii Elene, marcată anual la 9 februarie, ce a fost declarată astfel în anul 2017. Ziua Limbii Elene a fost adoptată de către membrii Senatului şi de cei ai Camerei Deputaților din România prin Legea nr. 204/2018, publicată în Monitorul Oficial la 25 iulie 2018.

Domnul Dragoș-Gabriel Zisopol, membru al Camerei Deputaților (Parlamentul României) din 2008, cu prilejul Zilei Naționale a Greciei, ne-a vorbit și despre câteva personalități de origine greacă ce au jucat un rol important pe plan cultural în România, pentru ca, aproape de finalul interviului, pentru fiecare dintre noi să transmită un mesaj.

Concret, cu prilejul Zilei Naționale a Greciei, la Iași, au fost organizate câteva manifestări de înaltă ținută. La 25 martie 2024, începând cu ora 12:00, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor greci de la Mănăstirea „Trei Ierarhi”.

În ziua de 31 martie a.c., începând cu ora 11:30, am participat la un frumos spectacol de muzică și dans susținut de Ansamblul din Salonic, Grecia și Ansamblurile Orpheas și Armonia ale Comunității Elene Iași. Spectacolul s-a desfășurat pe scena Sălii „Unirea” din incinta Cinema Victoria. La manifestarea de duminică, 31 martie 2024, am avut prilejul să stăm de vorbă și cu Laura Ioana Tîrnovanu, coordonator al Ansamblul Artistic Orpheas, grup al Comunității Elene din târgul Iașilor. Laura Ioana Tîrnoveanu ne creionează o imagine a grupului, cu accent pe repertoriul acestuia.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN