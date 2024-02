Consiliul Județean continuă acțiunile de valorificare a potențialului turistic al județului Botoșani

Consiliul Județean Botoșani continuă acțiunile de valorificare a potențialului turistic al județului.

Mai multe aflăm de la corespondenta noastră, Gina Poenaru: ”După campaniile de anul trecut, Botoșani – tărâmul sfinților și proiectul finanțat prin PNRR pentru promovarea rutei gastronomice locale, Consiliul Județean Botoșani a aplicat în cadrul programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova 2021-2027 un proiect în parteneriat cu Primăria Vadul lui Vodă pentru promovarea turismului digital în zona transfrontalieră. În cadrul proiectului transfrontalier depus de Consiliul Județean Botoșani și Primăria Vadul lui Vodă, cea mai mare stațiune turistică din Republica Moldova, se urmărește promovarea turismului în zona transfrontalieră. Astfel, se va realiza o strategie comună de promovare a turismului, o aplicație pentru mobil ”visit Botoșani”, un site modern de promovare a obiectivelor ce pot fi vizitate în Botoșani, hărți 3D ale județului Botoșani, două totemuri digitale interactive, materiale de promovare turistică și echipamente IT. La Vadul lui Vodă se va crea un centru de informare turistică prin reabilitarea unei clădiri existente și se va realiza o amenajare peisagistică a unei zone din stațiune. Valoarea finanțării solicitate este de 242.000 euro, din care grantul reprezintă 90%, iar contribuția celor doi parteneri va fi de 10%.”

(Radio Iaşi/Gina Poenaru)