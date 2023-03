Conducerea TUIASI a stabilit cum se va desfășura admiterea din 2023

Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a aprobat metodologia propusă de Consiliul de Administrație al instituției de învățământ superior, care stabilește criteriile de admitere în noul an universitar 2023 – 2024, pentru admiterea ce va avea loc în cele două sesiuni din anul curent: iulie și septembrie.

Reprezentanții TUIASI au ajuns la concluzia că modificările aduse procedurii de admitere anul anterior au adus rezultate peste așteptări, astfel că anul acesta va fi păstrat același sistem.

Astfel, candidații vor avea posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la oricâte specializări doresc de la trei facultăți ale TUIASI, în ordinea preferințelor, urmând ca, în funcție de opțiune și de media de admitere, să fie declarați admiși la una dintre acestea. Dacă vor dori să se înscrie la mai multe sau chiar la toate facultățile, va fi achitată o taxă suplimentară de înscriere.

Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 3 – 21 iulie 2023 pentru studiile de licență și 10 – 23 iulie 2023 pentru cele de la programele de masterat.

„Indiferent de ciclul de studii, admiterea din acest an se va desfășura exact conform variantei procedurale la care am ajuns anul trecut. Dacă în fiecare an am încercat unele ajustări ale procedurii de admitere, în special pentru ciclul universitar de licență, în ideea optimizării acesteia, atât din punct de vedere al candidaților, cât și al comisiei de admitere, varianta propusă anul trecut s-a dovedit cea mai eficientă. Și, așa cum am mai menționat, înlătură alegerea de către candidați a unor domenii doar de dragul completării tuturor opțiunilor de pe fișă și simplifică modalitatea de verificare a documentelor depuse”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor. Candidații au la dispoziție un manual de utilizare a platformei, pentru a se familiariza cu procedura, iar pentru cei care doresc să depună dosarele personal, vor exista puncte organizate de comisiile de admitere de la fiecare dintre cele 11 facultăți ale TUIASI.

„Investițiile masive în infrastructura didactică și de cercetare, lansarea unui proiect major de digitalizare, condițiile generoase de cazare și de desfășurare a activităților extra-curriculare constituie argumente convingătoare pentru ca absolvenții de liceu să aleagă universitatea noastră pentru desăvârșirea unei cariere profesionale de succes. Consolidarea dimensiunii antreprenoriale, precum și extinderea către spațiul european prin includerea în consorțiul universitar INGENIUM adaugă elemente suplimentare care sporesc atractivitatea și interesul pentru instituția noastră”, a menționat prof. univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu, președintele Senatului TUIASI.

Cele mai multe facultăți de la TUIASI au drept criteriu principal de admitere media generală obținută de elevi la examenul de Bacalaureat, cu trei excepții. Pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), media de admitere va fi formată din 40% media de la examenul de bacalaureat și 60% nota la Matematică, Informatică sau Fizică din cadrul aceluiași examen de finalizare a studiilor.

Facultatea de Automatică și Calculatoare păstrează sistemul de admitere prin examen scris, care a rămas valabil inclusiv în perioada pandemiei, și care presupune un test grilă la matematică sau informatică. Media de admitere e formată din 80% media de la această examinare și 20% media generală la bacalaureat. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează un concurs de desen tehnic și desen liber pentru admitere. Nota de la această probă va reprezenta 70% din media de admitere, în timp ce diferența de 30% va fi reprezentată de media generală la bacalaureat.

„În trend cu interesul evident și recunoscut al autorităților de la cel mai înalt nivel și al companiilor naționale sau multinaționale pentru absolvenții învățământului universitar tehnic, ne așteptăm ca și în acest an să înregistrăm un număr ridicat de candidați la toate ciclurile de studii universitare, previziune bazată pe evoluția numărului de candidați fizici, nu a dosarelor depuse, din ultimii ani. De altfel, creșterea numărului acestor absolvenți reprezintă o garanție sigură a dezvoltării Iașului și ca un veritabil centru economic, nu doar cultural și academic”, a mai punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Fiecare facultate are criterii speciale de admitere fără concurs, care favorizează în special elevii ce au obținut distincții la olimpiade și la alte competiții de profil. Acestea pot fi consultate la linkul următor. Dacă locurile nu vor fi ocupate integral în sesiunea din iulie 2023, va mai fi organizată o sesiune de toamnă de admitere în intervalul 4 – 15 septembrie.

(Comunicat de presă)