Cod Galben de CEAȚĂ în mai multe localități

Valabil de la : 23-12-2022 ora 9:00 până la : 23-12-2022 ora 12:00 In zona : Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Bacău: Berzunți, Bârsănești;

Județul Botoşani ;

Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Siret, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Județul Galaţi ;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Piatra Șoimului, Pipirig, Răucești, Cordun, Horia, Săvinești, Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Români, Crăcăoani, Icușești, Agapia, Bălțătești, Gârcina, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Tazlău, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Dobreni, Drăgănești;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Panciu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Dumbrăveni, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Poiana Cristei, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Corbița, Broșteni, Valea Sării;

Județul Iaşi ;

Județul Vaslui ;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.