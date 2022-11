COD GALBEN de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 12-11-2022 ora 8:00 până la : 12-11-2022 ora 10:00 In zona : Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Tomești, Holboca, Belcești, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Țibănești, Hălăucești, Miroslava, Lețcani, Țibana, Stolniceni-Prăjescu, Popricani, Voinești, Erbiceni, Costuleni, Bălțați, Ciortești, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Valea Lupului, Mogoșești, Schitu Duca, Butea, Mogoșești-Siret, Popești, Lungani, Scânteia, Oțeleni, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Mircești, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Rachițeni, Gropnița, Horlești, Bârnova, Golăiești, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Movileni, Șcheia, Gorban, Heleșteni, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Românești, Grozești, Costești, Mădârjac;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.