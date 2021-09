Valabil de la : 04-09-2021 ora 7:50 până la : 04-09-2021 ora 10:00 In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m