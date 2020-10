Valabil de la : 17-10-2020 ora 7:50 până la : 17-10-2020 ora 10:00 In zona : Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara, Concești;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m și izolat sub 50 m