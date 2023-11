Cod galben de ceață în mai multe județe din regiunea Moldovei

Valabil de la : 02-11-2023 ora 6:40 până la : 02-11-2023 ora 9:00 In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Hudești, Albești, Ștefănești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Santa Mare, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Vama, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi: Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Buciumeni, Priponești, Poiana;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Gâdinți, Pâncești, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Păunești, Homocea, Ruginești, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Răducăneni, Țibănești, Țibana, Popricani, Costuleni, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Tansa, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Gorban, Dolhești, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Ipatele, Grozești, Dragușeni, Roșcani;

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Băcești, Dumești, Iana, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Tutova, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Poienești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Oltenești, Ivești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Coroiești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Pogonești, Bălteni, Ciocani;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.