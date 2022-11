Campania: „Azi donezi, mâine salvezi!”

„Donează sânge, fii erou!” din cadrul departamentului de Sănătate Publică (SCOPH) al Societății Studenților Mediciniști din Iași (SSMI).

Anul acesta vom desfășura o campanie de donare de sânge sub numele „Azi donezi, mâine salvezi!”, care va avea loc pe perioada 5-16 decembrie 2022, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iași, din strada Nicolae Bălcescu nr. 21. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook:

FII EROU, FĂ UN CADOU!

În această iarnă, invităm toți eroii să facă cel mai frumos cadou: să doneze sânge pentru pacienții ce necesită transfuzii sanguine!În acest sens, echipa „Donează sânge, fii erou!” organizează o campanie națională de donare de sânge la Centrele de Transfuzie Sanguină din țară. Voluntarii noștri vă așteaptă între 5 și 16 decembrie la Centrul de Transfuzie Sanguină Iași , str. Nicolae Bălcescu, nr.21, de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:30

Avem multe surprize pentru donatori!

În cadrul campaniei, vă veți putea înscrie și în Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pentru a ajuta pacienții ce suferă de cancere de sânge, precum leucemii, limfoame sau mieloame.

Pentru a facilita procesul de donare, vă recomandăm să vă programați prin aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium.

Puteți afla mai multe informații despre donarea de sânge de pe site-ul nostru, www.doneazasangefiierou.ro.

Donează sânge, fii erou! este un proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH) din cadrul International Federation of Medical Students’ Associations. Proiectul este susținut de către Institutul Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” și de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Ne vedem la Centrul de Transfuzie!

Echipa Donează sânge, fii erou! – Iași

Proiectul este finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act For Tomorrow!