 Cadrele medicale britanice, printre care mulţi români, trec prin cele mai grele încercări din ultimele decenii

Marea Britanie a înregistrat 351 de decese asociate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore şi rămâne cea mai afectată ţară din Europa, cu un total de peste 36.000 de morţi. Medicii şi asistenţii trec prin cele mai grele încercări din ultimele decenii. Printre ei sunt şi mulţi români.

În Marea Britanie trăiesc aproximativ o jumătate de milion de români, ceea ce reprezintă a doua comunitate ca mărime din regat.

Dintre aceştia, se estimează că peste 12.000 sunt medici şi asistenţi medicali în sistemul public de sănătate.

Unul dintre ei este Marius Mihai, de origine din Galaţi, care de cinci ani lucrează ca asistent medical într-un spital din centrul Angliei. El a fost în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Marius Mihai: Au fost zile în care am zis că n-o să mai rezist, dar a trebuit să rezist, pentru că atunci când te duci la serviciu ştii că doar de tine depinde dacă e să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti, ca condiţie…Atunci nu ai cum, decât să-ţi spui: ok, mai strâng din dinţi şi astăzi, şi mâine, şi poimâine, şi o să trebuiască să merg înainte.

Marius Mihai lucrează la spitalul din Anglia alături de alţi medici şi asistenţi din România. Împreună, ei au avut grijă de sute de pacienţi COVID-19, dintre care peste 450 au ajuns la terapie intensivă. Din nefericire, aproape jumătate nu au putut fi salvaţi. Efortul extrem – fizic, dar mai ales mental – a lăsat urme profunde, unele cadre medicale cerând consiliere psihologică.

Marius Mihai: Nu cred că există om care poate să ducă atât de multă durere în suflet, şi zi de zi, când te duci la serviciu; pentru că îţi trebuie foarte mult să te deconectezi de acolo, şi nu sunt de blamat. Mă bucur că au avut puterea să ceară acest ajutor.

Marea Britanie rămâne ţara cu cele mai multe victime din Europa, cu peste 36.000 de decese. Între acestea se află şi aproape 200 de cadre medicale.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)