Botoşani: Un muzeu despre civilizaţia rurală din ultimii 200 de ani, deschis în curtea unui om de afaceri

Omul de afaceri botoşănean Gheorghe Iavorenciu a înfiinţat, în propria curte, un muzeu unic în România, în care sunt expuse peste 4.000 de piese care vorbesc despre civilizaţia rurală din ultimiii 200 de ani.

Exponatele, care datează începând cu 1832, au fost strânse din localităţile din zona de Nord a României, în special Bucovina şi Nordul Moldovei, dar şi din teritoriile româneşti ale Ucrainei.

Colecţia reuneşte de la cărţi şi icoane foarte vechi până la obiecte de uz gospodăresc de la lampa cu gaz sau opinci.

‘Am adunat lucruri trecute prin mâna omului. Din 1832 este cel mai vechi obiect datat. Colecţia e din Bucovina şi zone din jurul Bucovinei, din Pocuţia, din Huţulscina, din Botoşani până în Munţii Tatra. Am făcut acest muzeu pentru că nui exista. Existau disparat obiecte prin restaurante, prin case private, unul-două prin muzee. Avem aproape 4.000 de obiecte chiar de acelaşi fel, care trebuiau să fie reunite într-un muzeu. Ele reprezintă sudoarea şi munca oamenilor din zona noastră pentru a-şi duce viaţa de zi cu zi. Este mai ales un muzeu al evoluţiei şi invenţiei civilizaţiei rurale. Avem obiecte textile, pentru că, dacă nu ar fi existat ele, oamenii umblau goi. Apoi avem obiecte de tors, de făcut covoare, de făcut ţoale. Am multe obiecte de prelucrarea a lemnului. Sunt aceste toporişti care au fost lucrate. Am 300 de rândele, ciocane, clopote, tălănci, tot felul de obiecte de urcat muntele sau de coborât muntele, şei, tarniţe, pinteni, scări, şuruburi, melci, compasuri, foarfece, piepteni, ciubere, râşniţe, leagăne, mese de lucru, lămpi, oale, ulcele, coşuri, coveţi şi multe lucruri ce reprezintă efortul bucovineanului de a progresa’, a declarat Iavorenciuc.

Muzeul din Botoşani cuprinde şi o ‘Scrisoarea lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie’ apărută în anul 1843, dar şi cărţi din perioada lui Eminescu şi a lui Nicolae Iorga.

Toate obiectele au fost strânse într-o perioadă de aproape 30 de ani.

‘Acesta a fost poporul român, însetat de cultură şi însetat de muncă. A făcut totul cu pasiune şi muzeul meu este mai ales muzeul pasiunii. Fiecare obiect în sine poate are o valoare simplă, dar adunate aici aduce o valoare inestimabilă. Aici există emoţia trecutului. Fiecare obiect poartă sufletul celui care l-a făcut şi a trecut prin generaţii şi generaţii’, a adăugat Gheorghe Iavorenciuc.

Muzeul poate fi vizitat, la cerere, de orice persoană interesată.

