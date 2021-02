Botoşani: Toate drumurile judeţene au fost redeschise circulaţiei

Circulaţia pe toate drumurile judeţene din Botoşani a fost reluată, sâmbătă seară, începând cu ora 20,00, a anunţat, printr-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean (CJ).

Potrivit sursei citate, utilajele Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri ‘au reuşit să deblocheze toate sectoarele afectate de viscol’. CJ atrage atenţia că ‘viscolul încă nu s-a oprit şi că pe anumite porţiuni se circulă pe un singur fir’.

‘Sulurile de zăpadă formate de vântul puternic pot crea noi dopuri, motiv pentru care autorităţile recomandă ca şoferii să nu pornească la drum decât dacă este o urgenţă. Dacă amânarea deplasării nu este posibilă, mai ales acum asupra nopţii, este recomandat ca şoferii să se intereseze care sunt condiţiile de trafic. Starea drumurilor judeţene poate fi aflată apelând numărul de telefon 0231/510.792’, se arată în comunicatul CJ.

De asemenea, autorităţile judeţene recomandă ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru iarnă, să aibă combustibil în rezervor şi sistemul de încălzire să fie funcţional.

Până sâmbătă la ora 21,00, judeţul se află sub avertizare cod galben de viscol, iar până luni dimineaţă, la ora 10,00, sub avertizare cod galben de ger. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade Celsius şi se vor încadra, în general, între -18 şi -8 grade Celsius.

