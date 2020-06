Botoşani: Râul Prut depăşea astăzi dimineaţă, la ora 8,00, cu 118 centimetri cota de pericol

Râul Prut depăşea sâmbătă dimineaţă, la ora 8,00, cu 118 centimetri cota de pericol, tendinţa apelor fiind însă de scădere, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, Dorina Lupu.

Potrivit acesteia, cota Prutului la Rădăuţi Prut este cu 13 centimetri mai scăzută faţă de ora 6,00 şi cu aproximativ 150 de centimetri faţă de ziua precedentă.

‘Tendinţa este de scădere. Pompierii rămân în zonă până când cotele pe Prut scad sub cota de atenţie’, a precizat Dorina Lupu.

Cele 40 de familii evacuate, miercuri, din zonele inundabile din Rădăuţi Prut şi Rediu au revenit în locuinţe. (Agerpres)

Codul roşu de inundaţii pe râul Prut este în vigoare până la miezul nopţii.

Viitura care se propagă din Ucraina este în scădere, după ce a atins nivelul maxim ieri, înainte de prânz.

Astăzi ar urma să ajungă la barajul de la Stânca-Costeşti, unde specialiştii estimează că va fi preluată fără probleme.

Echipele de intervenţie rămân în alertă.

Mai mulţi responsabili s-au aflat ieri în zonă şi au dat asigurări cu guvernul va sprijini financiar comunităţile afectate, în baza unei evaluări.

Viitura din Ucraina a atins maximul la ora 11:00 în staţia hidrometrică de la Rădăuţi. De atunci, Prutul a scăzut cu 40 de centimetri, cu aproximativ 6 centrimetri pe oră, însă cota de pericol este depăşită cu 236 de centimetri. Echipele de intervenţie se menţin în misiune până când nivelul râului va ajunge sub cota de inundaţie.

Nu au fost case inundate, ci doar păşuni, terenuri agricole, grădini, câteva curţi şi două drumuri naţionale care leagă satul Rădăuţi-Prut de localităţile Miorcani şi Rediu şi pe care au fost ridicate diguri din saci de nisip.

Viitura va ajunge în acumularea Stânca Costeşti, unde va fi preluată fără probleme, spun specialiştii. Acumularea are înmagazinat în prezent circa 700 de milioane de metri cubi de apă şi are capacitatea de a prelua o cantitate de încă în 700 de milioane de metri cubi. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat la Rădăuţi-Prut că situaţia este sub control. Dacă debitul preconizat pentru viitură se menţine şi nu vor mai fi precipitaţii, populaţia nu are motive să fie îngrijorată nici în localităţile din amonte de Stânca Costeşti, nici în cele din aval.

Costel Alexe: Ceea ce resimţim astăzi cu toţii, aceste fenomene hidrometeorologic, sunt efectele acţiunilor noastre, pentru că în ultimii 10-20 de ani, toate aceste probleme s-au agravat din cauza faptului că am exploatat haotic pădurea, am exploatat poate haotic agregatele minerale de pe cursul râurilor. Important este să înţelegm că va trebui să avem o mai mare grijă pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)