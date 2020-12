Botoşani: Protest spontan la Spitalul de Pneumoftiziologie

Un protest spontan a avut loc miercuri la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Botoşani, peste 20 de angajaţi manifestându-şi nemulţumirea faţă de neacordarea zilelor libere pentru orele suplimentare efectuate, dar şi faţă de neplata stimulentelor de risc pentru o parte din personalul care a lucrat cu pacienţi COVID-19.

Liderul sindical, Doina Matei, susţine că managerul instituţiei, Cristina Bahrin, care ocupă interimar această funcţie, creează ‘un climat ostil’ în unitate şi refuză să se consulte cu sindicatul şi reprezentanţii salariaţilor în deciziile pe care le ia.

‘Ni s-au încălcat drepturile acordate prin Contractul colectiv pe ramură sanitară şi pe unitate, adică recuperarea zilelor libere în 30 de zile conform Codului muncii şi 60 de zile conform Contractului colectiv pe unitate (…), neacordarea stimulentului pentru colegi care pe perioada stării de urgenţă au făcut triaj şi au fost primii care au fost la poartă, iar de atunci toţi cei care suntem la triaj lucrăm în condiţiile în care le vedeţi, mai mult afară, prin zăpadă şi prin ploaie, iar dumneaei nu a trimis lista pentru acordarea stimulentelor pentru aceşti colegi şi nu ni s-a explicat de ce’, a declarat Doina Matei.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, Cristina Bahrin, care ocupă această funcţie din luna august, consideră că salariaţii sunt manipulaţi, iar scopul protestului este acela de a o înlocui din funcţie.

‘Părerea mea este că este o manipulare. Am discutat cu fiecare din aceşti domni în parte. Am explicat toate motivele, cadrul legal care impune stabilirea unui program astfel încât să acoperi necesităţile de îngrijire a pacienţilor. Până la urmă, dacă vă uitaţi la salariile noastre, comparativ cu toate celelalte salarii, sunt nişte salarii bune. Am încercat să acord toate drepturile legale’, a afirmat Bahrin.

Spitalul TBC se află în subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani, iar primarul Cosmin Andrei a ajuns în mijlocul protestatarilor. El a admis că ia în calcul înlocuirea actualului manager.

‘Ţinând cont de pandemia cu care ne confruntăm, este regretabil că nu avem un manager care să armonizeze doleanţele angajaţilor ca să putem trece cu bine această perioadă, în care avem nevoie şi de acest spital pentru societatea botoşăneană. Voi analiza toate doleanţele şi voi lua o decizie. Este posibil să semnez un document prin care să înceteze interimatul doamnei manager, dacă lucrurile pe care le reclamă aceşti angajaţi care protestează sunt încălcări grave ale Contractului Colectiv de Muncă’, a spus primarul Botoşaniului.

