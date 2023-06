Botoşani: Poetul Ion Pop, laureat al Premiului Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’ pentru Opera Omnia

Profesorul universitar Ion Pop a fost desemnat, joi, laureat al Premiului Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’ pentru Opera Omnia pentru anul 2022. Anunţul privind câştigătorul celui mai important premiu de poezie a avut loc în cadrul unei gale speciale organizate la Botoşani cu prilejul împlinirii a 134 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu.

Laureatul a fost ales de un juriu format condus de preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu, din care au mai făcut parte poeţii Dan Cristea, Nicolae Oprea, Angelo Mitchievici, Marta Petreu, Vasile Spiridon şi Ioan Holban.

Pentru Premiul Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’- Opera Omnia, aflat la a 32-a ediţie, au mai fost nominalizaţi Ioan Moldovan, Ioan S. Pop. Casian Maria Spiridon, Arcadie Suceveanu, Lucian Vasiliu, Doina Uricariu, Magda Cârneci şi Nichita Danilov.

‘Mă bucur că am avut ocazia să vin din nou la Botoşani, după ce ani de zile am fost membru al juriului acestui important premiu. Poezia mea a fost şi este de asociat cu generaţia anilor 60, adică a unor scriitori cu care am fost alături şi prin vârstă, şi prin modul de a scrie, ceea ce s-a numit generaţia poetică românească neo-modernistă, adică aceea care a învins idealismul socialist, dogmatic, marcat crunt de facturii ideologici şi de tot felul de cenzuri’, a declarat poetul pe scena de la Cinema Unirea.

Ion Pop, care a fost şi membru al juriului de acordare al premiului de la Botoşani, s-a născut pe 1 iulie 1941 la Mireşu Mare în judeţul Maramureş, fiind un apreciat poet, critic şi istoric literar.

A fost decan al Facultăţii de Litere a Universităţii ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj şi director al Centrului Cultural Român de la Paris (1990-1993).

Ion Pop este criticul al cărui destin se leagă de existenţa revistei Echinox. A condus revista timp de 17 ani, în perioada 1969-1973 în calitate de redactor şef şi în perioada 1973-1986 în calitate de director al publicaţiei.

A debutat cu versuri în revista Steaua, (1959). A debutat editorial cu Propunere pentru o fântână, (1966), volum urmat de Biata mea cuminţenie (1969), Gramatică târzie (1977), Soarele şi uitarea (1985), Amânarea generală (1990).

Ion Pop a intrat în posesia unui premiu în valoare de 25.000 de lei, care i-a fost acordat de primarul Cosmin Andrei, şi a devenit şi cetăţean de onoare al municipiului Botoşani.

(AGERPRES/FOTO – eminescuipotesti.ro)