Botoşani: O ciupercă dăunătoare afectează lemnul casei din Mihăileni a lui Enescu; au început intervenţii de urgenţă

Casa din Mihăileni în care a trăit marele compozitor şi violonist George Enescu este supusă unor intervenţii de urgenţă, după ce o ciupercă dăunătoare a atacat agresiv lemnul din interiorul acesteia, a declarat, pentru AGERPRES, arhitectul Şerban Sturza, care este şi preşedintele Fundaţiei Pro Patrimonio.

Potrivit acestuia, lucrările au fost demarate de curând, cu avizul Ministerului Culturii, pentru a limita efectele produse de Merulius lacrymans.

‘E un atac la materialul lemnos, care nu are efect asupra omului, dar are efect asupra a tot ceea ce înseamnă vegetal-lemnos. E o ciupercă care trăieşte în fază de spori şi, în momentul când găseşte nişte condiţii favorabile trecere de la faza de spori la faza de dezvoltare şi începe să se hrăneşte cu ceea ce înseamnă celuloză. Se cheamă Merulius lacrymans şi este o ciupercă care a atacat multe clădiri istorice. Aş menţiona Peleşul, dar şi multe altele’, a afirmat Sturza.

Preşedintele Fundaţiei Pro Patrimonio susţine că dăunătorul a găsit mediul propice de dezvoltare urmare a umidităţii ridicate şi materialelor din care este construită casa. El susţine că locuinţa mamei lui Enescu ‘este construită din lut cu paie, pe o structură de rezistenţă din lemn de stejar, care are stâlpi şi nişte grinzi şi care este ramforsată cu nişte nuiele pe diagonală’.

‘Este o structura despre care se spune că este din paiantă şi unde a apărut această ciupercă. Ciuperca a găsit aici un mediu favorabil, cu toate că casa este ventilată şi supravegheată tot timpul. Probabil că umiditatea a crescut şi ciupercii îi place umiditatea, o anumită temperatură şi întunericul. Am constatat că sub pardoseală a apărut ciuperca şi am hotărât că trebuie să luăm măsuri pentru e eradica ciuperca. Şi asta facem acum. Am constatat că în unele zone, ea a pătruns prin grosimea zidului, care este din chirpic, asta înseamnă lut cu paie, şi sunt porţiuni care trebuie îndepărtată. Facem o operaţie atentă de drenaj, astfel încât apele subterane să le conduce în afara casei, să nu mai ajungă în contact cu aşa-zisele fundaţii, iar apoi cu echipa de biologi să facem o cercetare atentă asupra fiecărui element, fie de construcţie, fie de finisaj, chiar şi tencuială, ca să vedem dacă există ciupercă activă. După aia facem un tratament contra ciupercii cu o soluţie de Bochemit şi mai multe alte proceduri şi supraveghem care este situaţia şi refacem sistemul constructiv’, a adăugat Şerban Sturza.

Casa din Mihăileni a aparţinut bunicilor după mamă ai lui George Enescu, preotului Ioan Cosmovici şi soţiei sale, Zenovia. Acolo, s-a născut, în 1839, mama compozitorului, Maria Cosmovici, devenită mai târziu Maria Enescu. Tot acolo, Maria Enescu a şi murit, în martie 1909. Având în vedere că părinţii lui Enescu, Costache şi Maria, s-au despărţit (Costache rămânând la Cracalia şi Maria Enescu la Mihăileni), toate vacanţele pe care George Enescu le făcea în România le împărţea în mod egal între casa tatălui de la Cracalia şi casa mamei de la Mihăileni.

