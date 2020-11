Botoşani: Licitaţia pentru modernizarea a peste 100 de kilometri de drumuri judeţene a fost încheiată

Consiliul Judeţean (CJ) Botoşani a finalizat procedurile de licitaţie pentru stabilirea constructorului unui drum strategic cu o lungime de peste 100 de kilometri, care urmează a fi finanţat din fonduri europene, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele instituţiei, Doina Federovici.

Potrivit sursei citate, licitaţiile pentru cele trei loturi au fost adjudecate de o asociere formată din firma de construcţii Conrec SA Botoşani, o firmă din Timişoara şi una din Spania.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 395,5 milioane de lei, iar în urma licitaţiei s-a făcut o economie la bugetul CJ de zece milioane de euro.

‘În urma licitaţiei s-a făcut o economie de peste zece milioane de euro, bani care vor diminua co-finanţarea pe care va trebui să o achite CJ’, a precizat Federovici.

Drumul strategic a fost licitat pe trei loturi. Primul dintre tronsoanele de drum are o lungime de 29,2 kilometri şi face legătura între localităţile Şipote (Iaşi)- limită de judeţ- Rediu- Răuseni- Călăraşi, dar şi între Dângeni şi Mihălăşeni. Cel de-al doilea tronson are 51,1 kilometri şi asigură legătura între Răuseni- Todireni- Albeşti- Truşeşti- Dângeni- Hăneşti, iar cel de-al treilea are 25,8 kilometri şi face legătura între DN 29 D- Blândeşti- Cerchejeni- Suliţa- Lunca- Todireni.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni, contractul urmând a fi semnat după expirarea perioadei de contestaţie. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)