Botoşani: CNI finanţează cu peste 14 milioane de lei refacerea unui tronson de drum judeţean afectat de alunecări de teren

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a emis ordinul de începere a lucrărilor privind consolidarea unui versant de pe drumul judeţean DJ 296 Roma – Nicşeni, afectat de alunecări de teren, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani.

Potrivit sursei citate, lucrările pentru refacerea tronsonului de 1,38 kilometri vor costa 14,4 milioane de lei şi vor fi finanţate din bugetul CNI.

‘Este o investiţie pe care botoşănenii o aşteaptă de mult timp şi care, în momentul în care am preluat mandatul de preşedinte al CJ, era blocată de lipsa unor avize. Am reuşit, împreună cu specialiştii din cadrul instituţiei, să deblocăm situaţia, pentru ca CNI să poată da ordinul de începere a lucrărilor. Am determinarea necesară ca în mandatul de preşedinte al CJ să îmbunătăţesc substanţial infrastructura rutieră, astfel încât să se poată circula în Botoşani pe drumuri decente’, a declarat preşedintele CJ, Doina Federovici.

Lucrările vor fi executate de o asociere formată din două firme de construcţii din Botoşani, iar proiectarea a fost asigurată de o firmă din judeţul Iaşi.

CNI a mai preluat trei sectoare de drum de pe DJ 296 care prezintă probleme cu alunecările de teren. Este vorba de un sector de 2,6 kilometri, situat la ieşirea din Botoşani spre Cişmea, un al doilea de 1,35 kilometri situat în vecinătatea terenului de fotbal din comuna Roma şi altul de jumătate de kilometru de la intrarea în Dorobanţi.

‘Documentaţiile acestor sectoare de drum sunt în diferite stadii de lucru în cadrul CNI. Încercăm prin toate pârghiile legale pe care le avem la dispoziţie să urgentăm procedurile, pentru ca şi aceste sectoare să fi scoase cât mai repede la licitaţie şi să rezolvăm problemele de pe acest drum judeţean’, a adăugat Federovici.

Reţeaua de peste 500 de kilometri de drumuri judeţene din Botoşani se află în administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, instituţie aflată în subordinea CJ.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)