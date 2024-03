Botoșani: Cererile pentru acordarea tichetelor sociale pot fi depuse începând de luni,18 martie

Direcția de Asistență Socială Botoșani va primi, începând cu 18 martie, cererile pentru acordarea tichetelor sociale.

Ajutorul este destinat pensionarilor din sistemul public de pensii care au venitul net lunar mai mic de 1.307 de lei.

Gina Poenaru are detalii și relatează: Acest ajutor bănesc în cuantum de 100 de lei de persoană este destinat pensionarilor din sistemul public de pensii care au împlinit sau împlinesc în acest an 65 de ani și care au venit net lunar, provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, mai mic de 1.307 lei. Pensionarii care solicită acest ajutor nu trebuie să aibă venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Cererile se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială, aflat pe strada Săvenilor nr.12. Solicitanții trebuie să mai prezinte copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară. Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul Directiei de Asistență Socială Botoșani, din str. Săvenilor nr. 12, începând cu data de 25 martie, între orele 8:30 – 16:30. Acestea se acordă de două ori pe an, în preajma sărbătorilor pascale și sărbătorilor de iarnă, în baza unei Hotărâri de Consiliu Local din 2016. În schimbul lor, pensionarii beneficiază de bunuri și servicii în valoare echivalentă constând în alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Unitățile de la care pot fi achiziționate aceste produse sau servicii sunt trecute în lista care va fi distribuită pensionarilor odată cu înmânarea tichetelor.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)