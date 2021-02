(UPDATE) Botoşani: Anchetă a Poliţiei în cazul băieţelului de trei ani şi jumătate care ar fi decedat în ambulanţă

UPDATE – Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a demarat, joi, o anchetă în cazul băieţelului de trei ani şi jumătate decedat la scurt timp după ce a fost preluat de ambulanţă, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ, Delia Nenişcu.

Potrivit sursei citate, poliţiştii s-au autosesizat în acest caz, ei deschizând un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

‘Poliţiştii din cadrul Biroului de investigaţii criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. În continuare, cercetările sunt efectuate pentru această faptă. S-a dispus, de asemenea, efectuarea unei autopsii pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului, iar în funcţie de rezultatelor cercetărilor şi de concluziile medico-legale se vor dispune măsuri’, a afirmat Nenişcu.

Autorităţile sanitare din Botoşani au declanşat o anchetă după ce un copil de trei ani şi jumătate a murit, în noaptea de miercuri spre joi, într-o ambulanţă care îl transporta la spital. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), medicul Monica Adăscăliţei, a afirmat că băieţelul ar fi avut simptomele unei răceli, iar familia a sunat la ambulanţă în momentul în care ‘ar fi scuipat sânge’. Micuţul a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după ce a fost preluat de cadrele medicale de la ambulanţă.

‘A fost solicitare pentru ambulanţă pentru un copil de trei ani şi jumătate care din declaraţia părinţilor ar fi scuipat sânge, ar fi avut sânge la nivelul gurii. S-a trimis ambulanţa cu asistent. S-au început manevrele de resuscitare şi s-a solicitat ambulanţa cu medic, care s-a deplasat la faţa locului. Când a ajuns medicul, pacientul era în asistolie, fără ritm cardiac, fără respiraţie. A fost intubat, s-au continuat manevrele de resuscitare şi s-au deplasat către spital. Pe tot parcursul transportului, pacientul nu a prezentat niciun semn de revenire, motiv pentru care după 50 de minte s-a declarat decesul’, a afirmat Adăscăliţei.

Tatăl copilului, Alexandru Mancaş, şi-a manifestat nemulţumirea faţă de faptul că ambulanţa trimisă pentru a-l prelua pe băieţel nu a avut medic, ci doar un asistent medical. El spune că va face plângere împotriva Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

‘E nemulţumirea mea că a venit prima salvare şi a stat cu băiatul în pădure şi a aşteptat a doua salvare cu medicul. Asta e nemulţumirea. De ce nu a plecat medicul direct după băiat cu prima salvare? Îi era frică să iasă în frig afară? Asta mă deranjează. (…) Intru în tribunal cu ei. Mă duc să vorbesc cu avocatul’, a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Mancaş.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA), medicul Nicuşor Curteanu, a precizat că băieţelul de trei ani şi jumătate care a decedat, în noaptea de miercuri spre joi, nu avea activitate cerebrală şi cardiacă în momentul în care a fost preluat de ambulanţă. Potrivit acestuia, SJA a respectat toate procedurile de intervenţie în cazul copilului din localitatea Hlipiceni, iar ambulanţa a plecat din staţia din municipiul Botoşani la trei minute de la primirea apelului.

Oficialul de la Ambulanţă susţine că băieţelul a fost transportat cu un autoturism de la locuinţa bunicilor săi, din localitatea Hlipiceni până în localitatea Cerbu, unde a fost preluat de ambulanţă.

‘A fost o solicitare la 23.26 pentru un copil. Erau foarte agitaţi şi nu era precizată clar simptomatologia. Am trimis maşină din prima. În trei minute a plecat o ambulanţă de tip B, urmând să ne edificăm care este starea copilului. La patru minute după ce am trimis ambulanţa, s-a vorbit cu apelantul şi a spus că copilul are puls şi respiră şi vrea să îl aducă el la întâmpinare. Nu era necesară trimiterea unei alte ambulanţe, conform declaraţiilor lor. S-a stabilit punctul de întâlnire şi pe ce traseu vin. Ambulanţa a ajuns în 20 şi ceva de minute la faţa locului şi a găsit copilul fără activitate cardiacă şi cerebrală. La preluare din maşină, că el era adus de unchi cu o maşină, copilul nu avea semne vitale. El nu a murit în ambulanţă (…) Conform protocolului a fost trimisă o a doua maşină în întâmpinare. Resuscitarea a continuat până a venit a doua maşină. L-a preluat a doua maşină, dar rezultatul, din nefericire, a fost nedorit, motiv pentru care avem toată înţelegerea pentru familia în cauză’, a afirmat Curteanu.

El a precizat că personalul SJA a procedat corect, însă problema ar putea fi legată de comunicarea pe care familia a făcut-o telefonic despre starea pacientului. De asemenea, Nicuşor Curteanu menţionează că, dacă la faţa locului ar fi fost trimisă din prima o ambulanţă cu medic, rezultatul ar fi fost identic.

Purtătorul de cuvânt al SJA a adăugat că motivul pentru care copilul a intrat în stop cardio-respirator va fi cunoscut după efectuarea necropsiei. (Agerpres)

Pe de altă parte, medicul Nicușor Curteanu, purtător de cuvânt la SJA Botoșani, explică:

