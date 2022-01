Botoşani: ‘Acelaşi altfel Eminescu’ – spectacol al Teatrului ‘Mihai Eminescu’ ce abordează inedit opera marelui poet

Teatrul ‘Mihai Eminescu’ Botoşani va pune în scenă, sâmbătă, 15 ianuarie, premiera spectacolului ‘Acelaşi altfel Eminescu’, spectacol prilejuit de împlinirea a 172 de ani de la naşterea marelui poet.

Potrivit directorului artistic al teatrului din Botoşani, Lucian Băleanu, piesa este o abordare inedită a operei eminesciene. Ea cuprinde o selecţie de texte din publicistica lui Eminescu, care reprezintă ‘o radiografie a tuturor palierelor societăţii româneşti’.

‘Am încercat o abordare inedită, în sensul că am selectat din publicistica lui Eminescu, publicistică pe care am ignorat-o foarte mulţi ani, în perioada comunistă fiind interzisă, iar ulterior publicistica lui a stârnit oarece animozităţi. Noi am selectat lucrările pe care le-am considerat de actualitate, atât pentru viaţa politică, cât şi pentru viaţa socială, care ne incită, ne pune nişte întrebări despre realitate actuală. de aceea am zis că e acelaşi Eminescu, dar în egală măsură e altfel‘, a declarat Lucian Băleanu.

Regia spectacolului este semnată de Alexandru Vasilachi.

‘Acelaşi altfel Eminescu’ se va juca sâmbătă, de la ora 18.00, pe scena Casei Tineretului din municipiului Botoşani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)