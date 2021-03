Bode: Ancheta de la Oneşti va arăta modul de intervenţie. Urmele de pe corpul uneia dintre victime erau de muniţie neletală

UPDATE – Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, că ancheta care se efectuează în cazul crimelor de la Oneşti va arăta exact modul în care s-a intervenit, adăugând că urmele de pe corpul uneia dintre victime erau de muniţie neletală.

‘Vom vedea exact ce muniţie s-a utilizat, câte gloanţe muniţie letală au fost trase, câte cu muniţie neletală. (…) Acele urme pe corpul uneia dintre victime erau urme de la muniţie neletală şi pot să vă spun doar atât – s-au tras două cartuşe, fiecare cartuş are în compoziţie 15 bile de cauciuc. Din anchetă va rezulta exact poziţia de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima’, a susţinut Bode.

Ministrul Bode a anunţat, miercuri, înlocuirea din funcţie a inspectorului şef al IPJ Bacău şi a adjunctului acestuia, precum şi a şefului Poliţiei Oneşti şi a adjunctului său, în urma dublei crime comise în acest oraş.

El a dispus şi sesizarea Parchetului pentru neglijenţă în serviciu referitoare la modul de intervenţie la acest caz, precum şi în legătură cu modul de soluţionare a plângerilor depuse anterior evenimentului.

Gheorghe Moroşan a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi ulterior i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.

Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

UPDATE -Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, miercuri, înlocuirea din funcţie a inspectorului şef al IPJ Bacău şi a adjunctului acestuia, precum şi a şefului Poliţiei Oneşti şi a adjunctului său, în urma dublei crime comise acest oraş.

De asemenea, Bode a declarat, într-o conferinţă, că a dispus şi sesizarea Parchetului pentru neglijenţă în serviciu referitoare la modul de intervenţie la acest caz.

Ministrul de Interne a precizat că a mai sesizat unitatea competentă de parchet şi în legătură cu modul de soluţionare a plângerilor depuse anterior evenimentului.

Bode a adresat condoleanţe familiilor victimelor şi a prezentat rezultatul verificărilor preliminare de la Oneşti.

‘Cu privire la modul de implicare a conducerii Inspectoratului de Poliţie a judeţului Bacău şi aici mă refer la inspectorul şef şi la adjunctul acestuia (…), adjunctul s-a deplasat cu întârziere la faţa locului, minimizând importanţa evenimentului. Cu toate că autorul a ameninţat de mai multe ori că va comite fapte de violenţă, nu au fost dispuse măsuri legale în acest sens. (…) Conducerea IPJ Bacău nu a valorificat în întregime toate datele şi nu a informat complet şi corect eşalonul superior pentru a se aloca resurse multiple‘, a declarat Lucian Bode.

El a mai spus că la nivelul şefului Poliţiei Oneşti şi a adjunctului acestuia a fost ignorat trecutul autorului prin prisma comportamentului în societate, iar ameninţările anterioare nu au fost documentate corespunzător.

‘Principala deficienţă constatată a fost cea referitoare la relaţionarea defectuoasă dintre factorii de comandă, ceea ce a determinat lipsa coordonării acţiunilor şi neasumarea responsabilităţilor’, a mai spus Bode, care a precizat că nu va tolera nicio deficienţă în acţiunile care vizează siguranţa cetăţeanului.

Gheorghe Moroşan urmează să fie audiat de procuror în dosarul deschis pentru omor calificat, atunci când starea de sănătate îi va permite.

Gheorghe Moroşan – un bărbat de 68 de ani, a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi ulterior i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.

Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

UPDATE – Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime de la Oneşti, a fost transferat, miercuri, în jurul orei 17,00, de la Spitalul municipal Oneşti la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, după ce starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat.

Directorul medical de la SJU Bacău, Adina Lupu, a declarat că bărbatului i s-au făcut mai multe investigaţii medicale în urma cărora va fi stabilită conduita terapeutică.

‘Întrucât starea pacientului s-a deteriorat, a început să facă febră, s-a decis trimiterea acestuia în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru efectuarea unui computer tomograf şi internarea într-un spital de rang superior. A fost internat în Secţia anestezie terapie-intensivă prin intermediul Secţiei de chirurgie. La internare, pacientul este conştient, cooperant, respiră spontan, echilibrat hemodinamic. S-a efectuat computer tomograf la cap, torace şi abdomen şi se aşteaptă rezultatul la analizele de sânge efectuate pentru stabilirea unei conduite terapeutice ulterioare”, a precizat Adina Lupu.

Miercuri dimineaţă, directorul medical al Spitalului municipal Oneşti, dr. Ana Maria Băncescu, a declarat că Gheorghe Moroşan a fost detubat şi este stabil din punct de vedere medical, dar că urmează să fie transferat într-un alt spital.

‘Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (…) Are leziuni superficiale, dar multe. După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale’, spunea medicul Ana Maria Băncescu.

Bărbatul le-ar fi spus medicilor, înainte să fie operat, că este cardiac şi se află sub tratament. De asemenea, el i-a informat că nu a fost în evidenţa vreunui medic psihiatru şi nu a luat niciodată vreun tratament psihiatric.

În Spitalul din Oneşti, autorul dublei crime a fost păzit în permanenţă de patru poliţişti.

Gheorghe Moroşan urmează să fie audiat de procuror în dosarul deschis pentru omor calificat, atunci când starea de sănătate îi va permite.

Bărbatul de 68 de ani a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi ulterior i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.

Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

UPDATE – Bărbatul autor al dublei crime din Oneşti, Gheorghe Moroşan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical şi ar urma să fie transferat în alt spital care are o secţie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Oneşti, dr Ana Maria Băncescu.

‘Din punct de vedere medical, are tot suportul pe care noi îl putem oferi unui pacient. Şi din punct de vedere uman, este un pacient, un om pe care trebuie să îl tratăm, indiferent de sentimentele noastre. A fost detubat, poate vorbi. Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (…) Are leziuni superficiale, dar multe. După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale. Suntem spital suport-COVID, avem doar două locuri pentru pacienţi non-COVID, iar adresabilitatea la spitalul nostru este foarte mare. Va fi transferat în momentul în care vom obţine un aviz de la un spital care are o secţie de reanimare non-COVID şi are un loc disponibil‘, a declarat medicul Ana Maria Băncescu.

Directorul medical al Spitalului Oneşti a adăugat că, în momentul în care a fost adus la unitatea sanitară, bărbatul era foarte agitat şi a fost nevoie de imobilizarea acestuia.

‘Când a fost adus a fost foarte agitat, a trebuit să îl contenţionăm, după care s-a liniştit. Am încercat să discutăm cu el, am adus şi psihologul unităţii. La un moment dat s-a liniştit‘, a precizat directorul Spitalului din Oneşti.

Bărbatul le-ar fi spus medicilor, înainte să fie operat, că este cardiac şi se află sub tratament. De asemenea, el le-a mai spus că nu a fost în evidenţa vreunui medic psihiatru şi nu a luat niciodată vreun tratament psihiatric.

Directorul Spitalului din Oneşti a menţionat că acesta este păzit în permanenţă de patru poliţişti, doi care stau în salonul unde este internat şi doi afară.

Urmează ca atunci când starea de sănătate îi va permite, Gheorghe Moroşan să fie audiat de procuror în dosarul deschis pentru omor calificat.

Bărbatul de 68 ani a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi, după mai multe ore de negocieri cu poliţiştii, i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.

Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a informat, miercuri, că i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o anchetă internă ‘cât mai rapidă’ în cazul dublei crime de la Oneşti şi măsuri în consecinţă, dacă se dovedeşte că lucrători din Poliţie se fac vinovaţi de deznodământul acestui incident.

‘Am vorbit cu domnul Bode despre acest caz ieri, toată ziua, am cerut o anchetă rapidă şi, în acelaşi timp, să ia măsuri dacă se dovedeşte că au fost vinovaţi lucrători din Poliţie. Deci, nu accept ca, dacă cineva a fost vinovat şi dacă se dovedeşte că din cauza lucrătorilor din Poliţie s-a ajuns la acest rezultat, cei care sunt vinovaţi trebuie să fie făcuţi răspunzători imediat. Dar, ancheta cât mai rapid, asta i-am cerut domnului Boe, după aceea vedem rezultatele, va veni şi cu deciziile‘, a declarat Cîţu.

Premierul a fost prezent miercuri la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde a avut loc imunizarea anti-COVID pentru românul cu numărul un milion. (Agerpres)

UPDATE – Soţia autorului dublei crime din Oneşti a fost arestată preventiv, marţi, pentru 30 de zile, de magistraţii Judecătoriei Oneşti.

Aceasta este acuzată de complicitate la lipsire de libertate şi a fost reţinută de poliţişti încă de luni seara, fiind prezentată marţi cu propunere de arestare preventivă.

Decizia Judecătoriei Oneşti nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Bacău.

UPDATE – Procurorii din Bacău au deschis un dosar penal pentru omor calificat în cazul celor doi muncitori înjunghiaţi mortal ieri seară, după ce au fost sechestraţi timp de mai multe ore într-un apartament din Oneşti.

Deocamdată este un dosar in rem, adică cu privire la faptă, în condiţiile în care agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. El va fi audiat de îndată ce starea de sănătate o va permite.

Şi modul în care au intervenit poliţiştii este verificat, iar adjunctul Inspectoratului General al Poliţiei Române, chestorul de poliţie Florentin Bracea, a declarat într-o conferinţă de presă la Bacău că echipa de control nu s-ar fi deplasat la faţa locului dacă cei de la poliţia judeţeană din Bacău şi-ar fi făcut treaba până la capăt.

Florentin Bracea: Verificăm modul de intervenţie al poliţiştilor, Inspectoratul de poliţie judeţean Bacău. Încă de la început vă asigurăm că suntem determinaţi să clarificăm toate aspectele care ţin de acest eveniment. La finalizarea verificărilor vom întocmi un raport cu rezultatul acestora, iar cei care se fac vinovaţi de această tragedie vor răspunde legal. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Soţia autorului dublei crime de la Oneşti va fi propusă pentru arestare preventivă, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă organizată la Bacău, comisarul şef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR.

El a explicat că soţia autorului se afla în apartamentul de deasupra celui în care erau ţinuţi cei doi muncitori ostatici şi îşi încuraja soţul în demersul său.

‘Soţia lui i-a transmis că face bine ceea ce face, motiv pentru care, din câte cunosc, este prezentată cu propunere de arestare preventivă. Ea stătea deasupra apartamentului în care avea loc incidentul. Era la nişte prieteni, în mod constant, mai ales soţia mergea acolo’, a spus directorul adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR.

Femeia a fost reţinută încă din noaptea de luni spre marţi, fiind suspectă de comiterea infracţiunii de complicitate la lipsire de libertate.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ – în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

Luni, un bărbat de 68 ani a sechestrat doi muncitori într-un apartament din Oneşti, după care a anunţat la 112 că îi va omorî.

La faţa locului au venit forţele de ordine, dar şi un negociator, care a încercat, mai multe ore, să îl determine pe bărbat să renunţe la intenţiile sale.

Echipa de specialişti de la IGPR deplasată la Oneşti, pentru a verifica modul de intervenţie în acest caz, a informat că agresorul fusese adus ‘sub control’ în urma negocierilor purtate de către poliţişti timp de mai multe ore, însă la ora 16,55 ‘s-a produs un declic’, atunci când ‘una dintre victime a încercat să îl atace pe bărbatul agresor’, acesta fiind momentul când făptuitorul a început să lovească cu cuţitul.

Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor. Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

‘Cele două victime erau angajate ca electricieni la Chimcomplex şi verificau sistemul electric al apartamentului în vederea renovării acestuia. Apartamentul era în conservare în ultimii 12 ani, noi nu l-am folosit. Apartamentul era în proprietatea noastră din 2009’, a declarat purtătorul de cuvânt al Chimcomplex Oneşti.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru omor calificat.

În urma crimei de luni, conducerea Poliţiei Române a dispus ca o echipă de specialişti, condusă de adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române, chestor de poliţie Florentin Bracea, să se deplaseze de urgenţă în judeţul Bacău, pentru a verifica modul de intervenţie la eveniment.

Chestorul Florentin Bracea a arătat că vinovaţii vor fi traşi la răspundere.

‘Verificăm modul de intervenţie a poliţiştilor din cadrul IPJ Bacău. Suntem determinaţi să clarificăm toate aspectele care ţin de acest eveniment. La finalizarea verificării vom întocmi un raport cu rezultatul acestora, iar cei care se fac vinovaţi de această tragedie vor răspunde legal. (…) Nu eram aici dacă poliţiştii de la IPJ Bacău şi-ar fi făcut treaba până la capăt. Ne aflăm în situaţia în care două vieţi sunt pierdute. Analizăm modul de intervenţie, iar la finalizare vom întocmi un raport cu propuneri şi măsuri. Nu mă pot antepronunţa cu privire la vinovăţia vreunui coordonator, poliţist, care a intervenit la faţa locului. Vă asigur că cei care au greşit vor plăti pentru că aici vorbim de pierderea a două vieţi’, a declarat Florentin Bracea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)