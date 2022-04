Blue Air va deschide o nouă bază la Aeroportul Iași

Blue Air, cea mai mare companie aeriană ultra low-cost din România, a anunțat astăzi, 13 aprilie, deschiderea celei de-a patra baze din România – Iași, cu 2 aeronave noi și introducerea a 11 noi rute ce leagă România de Europa.

Noua baza Blue Air de la Iasi va livra în Vara ‘22:

• 2 aeronave

• Până la 46 de zboruri pe săptămână

• 11 rute directe noi plus 12 zboruri de conexiune

Noua bază Blue Air de la Iași reprezintă angajamentul companiei față de regiunea Moldova și fată de Iași, în special, și demonstrează în continuare capacitatea Blue Air de a reconstrui rapid industria călătoriilor din România. Blue Air va opera până la 46 de zboruri săptămânale către 13 destinații.

Tarife accesibile, aeronave noi, aeroporturi centrale convenabile, cea mai bună experiență de călătorie din segmentul ULCC și performanțele de retailing digital și mobil se numără printre atributele cheie care poziționează Blue Air în topul preferințelor călătorilor.

Pentru a sărbători deschiderea noii baze din Iași, Blue Air lansează campania Cumperi 1 bilet, Primesti 1 GRATUIT, valabilă doar astăzi pentru toate rezervările de minimum 2 pasageri, pentru călătorii în perioada 3 mai – 10 iulie 2022. Oferta este disponibilă pe aplicația mobilă Blue Air și pe website.

NOI RUTE DIN IAȘI ÎN VARA ‘22

-Bruxelles

-Barcelona

-Paris

-Dublin

-Londra

-Dusseldorf

-Munchen

– Roma

-Heraklion

-Mykonos

-Zakynthos

Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air: „Suntem încântați să anunțăm deschiderea noii noastre baze din Iași, care va oferi o conectivitate sporită prin cele două aeronave poziționate la Iași, 46 de zboruri săptămânale și 11 rute noi, legând IAȘIul cu destinații cheie, precum Londra, Paris, Dublin, Barcelona, Dusseldorf, Bruxelles pe tot parcursul anului. Blue Air se angajează să-și consolideze în continuare poziția în Iași prin extinderea rețelei sale la 25 de destinații și prin pozitionarea a patru aeronave Boeing 737-MAX-8 în Vara 2023. Pentru a sărbători, desfășurăm astăzi campania Cumperi un bilet și primești unul gratuit, valabilă pentru minimum două persoane care călătoresc spre/din Iași”.

Romeo Vatră, Director General al R.A. Aeroportul Iași: „Suntem extrem de încântați de planurile Blue Air pentru Iași. Vom inaugura baza aeriană în această vară, vom călători spre noi destinații, iar de anul viitor vom regăsi în rețeaua de rute și mai multe zboruri operate de Blue Air. Suntem siguri că noile rute vor fi bine primite de pasagerii noștri, multe dintre ele fiind foarte solicitate. Aeroportul Iași este al doilea aeroport regional din țară, ca număr anual de pasageri, și fiecare companie parteneră care investește la Iași contribuie direct la creșterea traficului. Odată cu lansarea noilor destinații Blue Air și conectarea regiunii cu hub-uri aeriene și centre importante în toată Europa și nu numai, avem certitudinea că ne vom menține pe un trend ascendent în ceea ce privește mobilitatea pe Aeroportul Iași. Am încheiat luna martie cu un număr de 120.000 de călători, o cifră mai mare chiar decât cea înregistrată înainte de pandemie, în primul trimestru al acestui an am înregistrat 220.000 de călători, iar cu aportul Blue Air vom putea depăși 1 milion de pasageri la finalul anului 2022. Creșterea bazei Blue Air în 2023 se va realiza concomitent cu extinderea infrastructurii aeroportuare, când vom beneficia de capacitate dublă de operare prin noul Terminal T4 și vom deveni mai atractivi pentru companii și călători. Blue Air este partenerul nostru tradițional, iar colaborarea noastră se bazează pe încredere. Mulțumesc încă o dată conducerii Blue Air pentru susținerea dezvoltării Aeroportului Iași, din partea noastră existând toată deschiderea pentru o colaborare cât mai bună și de lungă durată.”

Costel Alexe, Președinte Consiliul Județean Iași: „După obținerea finanţării europeane pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi, care va asigura implementarea proiectului de extindere a aeroportului și construirea terminalului T4, cea mai bună veste este creșterea și diversificarea numărului de curse pe aeroportul Iași. Pe lângă investițiile în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare este foarte importantă însă și relația cu partenerii, cu operatorii aerieni. Mă bucur că Blue Air a revenit la Iași, că putem avea o colaborare foarte bună pentru ca ieșenii și moldovenii să fie conectați cu importante capitale și metropole europene. Aeroportul este un pilon principal pentru a ne asigura că avem conexiune cu Europa și că putem susține mobilitatea potențialilor investitori, a oamenilor de afaceri care vor să investească în Iași și a turiștilor”.

Despre Blue Air:

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați, cu un model de business Ultra – Low – Cost (ULC) și cu abordare centrată pe nevoile pasagerilor. Cu o echipă formată din aproximativ 700 de profesioniști, pasionați de aviație, Blue Air are un istoric impecabil în siguranța zborului. Compania operează avioane tip Boeing 737. În cei 17 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 32 de milioane de pasageri și a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificată IATA Operațional Safety Audit (IOSA) de către Internațional Air Transport Association (IATA) pentru standarde excepționale de operare și este membră cu drepturi depline IATA. (Comunicat Blue Air)