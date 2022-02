Bacău: Doi copii au căzut în râul Bistrița

Doi copii care au căzut astăzi după-amiază în râul Bistriţa, în municipiul Bacău, au fost scoşi din apă de pompierii ISU Bacău.

‘Un minor este conştient şi a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, iar cel de-al doilea minor este în stare de inconştienţă şi îi sunt aplicate măsuri de resuscitare‘, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, maiorul Andrei Grecu.

Cei doi copii se jucau pe gheaţă. Ei au fost scoşi din apă de pompieri.

Un minor era în stop cardio-respirator şi a fost resuscitat de medici.

‘Se pare că cei doi minori se jucau pe gheaţă care, sub greutatea lor, s-a rupt. Minorul conştient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop cardio-respirator de echipajul medical‘, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Cei doi copii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)