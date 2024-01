Bacău: A fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor la Athletic Park, investiţie de 14,5 milioane de euro

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, Valentin Ivancea, a anunţat, luni, că a semnat contractul pentru execuţia lucrărilor la ‘Athletic Parc’, o investiţie de aproximativ 14,5 milioane de euro.

‘Este un proiect ambiţios, inovator şi unic, care va aşeza municipiul Bacău pe harta oraşelor cu infrastructură sportivă de top. (…) Am încredere că în toamna acestui an vom pune la dispoziţia băcăuanilor iubitori de mişcare în aer liber un obiectiv sportiv la cele mai înalte standarde. Faptul că lucrările vor fi executate de un antreprenor băcăuan serios, cu un portofoliu bogat în investiţii finalizate cu succes, este garanţia seriozităţii cu care am tratat de la bun început acest proiect’, a declarat Valentin Ivancea.

Parcul atletic din Bacău este primul de acest gen din România şi a fost inspirat după ‘Athletic Exploratorium’ construit la Odense, în Danemarca.

Investiţia în parcul atletic din Bacău ests asigurată în procent de 95% de CJ, iar Primăria municipiului reşedinţă pune la dispoziţie terenul.

Viitorul parc atletic nu se va adresa doar sportivilor, ci şi publicului larg care doreşte să facă mişcare.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)