(AUDIO)Ministrul Sănătății: Suntem pe o pantă descendentă, dar nu ne bucurăm încă. Luarea temperaturii este un minim triaj epidemiologic

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, ieri, la Iaşi, că în prezent suntem într-o perioadă descendentă în ceea ce priveşte cazurile de infectare cu Covid-19:

„Acea perioadă de platou a trecut. Suntem pe o perioadă descendentă. Avem vreo săptămână în care am coborât în pantă descendentă şi avem vreo 4-5 zile de când suntem efectiv în scădere de cazuri. Am avut ieri o zi în care numărul părea că începe să crească, dar astăzi suntem pe o pantă descendentă. Mă repet, sunt cele 10 zile pe care le gestionăm după primul weekend de relaxare în care am interpretat, cel puţin unii dintre noi, într-un alt mod.”



Pe de altă parte, Nelu Tătaru a spus că măsurile de prevenţie precum distanţarea social şi purtarea măştii trebuie păstrate pentru ca situaţia să poată fi gestionată în continuare:

„Suntem într-o fază descrescătoare a curbei. Este vizibil. O avem de vreo săptămână, o săptămână şi jumătate. Vrem să rămână aşa, dar încă avem un număr de 200 de pacienţi în terapie intensivă, încă avem decese, 1.159 decese, încă mai avem 17.700 de cazuri în total. Sunt momente pe care dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi, cât şi populaţia putem spune că terminăm acest moment al pandemiei şi avem un timp în care să analizăm ce a fost, să previzionăm ce va fi şi să gestionăm mai bine în situaţia care va veni, în măsura în care acel studiu pe care îl pregătim noi pentru vară, de zero prevalenţă, să ne arate că avem o marjă din populaţie imunizată şi să putem gândi mai relaxat pentru momentul toamnei-iarnă. La distanţarea socială nu putem renunţa, la portul măştii în interior, în mijloace de transport în comun, la locul de muncă, nu putem renunţa. Sunt măsuri care vor trebui să rămână odată cu relaxările care vor veni. Trebuie să le facem în condiţii de precauţie. Numai aşa le putem gestiona.”

De asemenea ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a mai declarat, la Iaşi că măsurarea temperaturii în special la accesul în marile magazine reprezintă o formă de protecţie pentru toţi clienţii:

„În orice spaţiu închis trebuie să avem un control, că vrem sau nu vrem. Este bine pentru noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Noi o temperatură ne-o luăm şi acasă. Acea exprimare nefericită ‘termoscanner’… Nu există. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare… Tocmai de aceea am dus-o la 37,3, dar se poate după un moment de două- cinci minute să reluăm această temperatură. Este o protecţie pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are temperatura mai mare de 37,3, pentru că singur sau cu ajutorul medicului de familie să îşi gestioneze acel moment.”

Ministrul a avut şi o întâlnire cu reprezentanţii sindicali ai angajaţilor din sănătate.

Aceştia au reclamat probleme la întocmirea listelor în vederea acordării stimulentului financiar destinat personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor infectaţi, după cum declarat liderul Sanitas Iaşi, Iulian Cozianu:

„Nu în toate unităţile aceste liste au cuprins tot personalul implicat în îngrijirea pacientului COVID, iar pe de altă parte, pe aceste liste, uneori s-au regăsit şi persoane care probabil nu ar fi trebuit să se regăsească. A fost cazul spitalului Paşcani, unde o serie de medici din secţia de pediatrie sau din secţia ATI, s-au regăsit pe lista pentru stimulente, fără să fi existat vreun copil pozitiv în acea perioadă.”



Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că pe liste ar trebui să fie doar angajaţii din sistemul sanitar care au intrat în contact cu pacienţi confirmaţi cu noul coronavirus sau pacienţi care au fost testaţi pozitiv ulterior.

Nelu Tătaru: Aceste liste au trebuit să fie făcute de către managerii unităţilor sanitare, managerii care trebuiau să-şi asume aceste liste pe criterii obiective. Tot ce înseamnă spital sau ce era unitate contractuală cu Casa, cu aceste stimulente vin de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În celelalte DSP-uri, unităţi de primire urgenţă, rezidenţi sunt cei care sunt plătiţi de Ministerul Sănătăţii tot pe baza acestor liste făcute de DSP-uri sau managerii unităţilor.

Potrivit sindicaliştilor Sanitas, Nelu Tătaru i-a asigurat că listele vor fi corectate, iar dacă unii manageri vor refuza să facă acest lucru va trimite în acele spitale corpul de control.

(Constantin Mihai, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)