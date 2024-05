(AUDIO) Zilele Municipiului Botoșani încep, astăzi, cu un concert organizat în Parcul Regional de Agrement Cornişa

Zilele Municipiului Botoșani încep, astăzi, cu un concert organizat în Parcul Regional de Agrement Cornişa.

În cele patru zile, botoșănenii se pot bucura de street food, de parcul de distracții și de muzică în aer liber.

Manifestarea este susţinută cu fonduri din bugetul local, suma alocată pentru eveniment fiind de 500.000 de lei.

Gina Poenaru prezintă întregul program: Deschiderea oficială a evenimentului are loc începând cu ora 18:00, cu concerte susținute de DJ Radu și Andia, una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului. De la ora 20:45, este așteptat în fața publicului Carla’s Dreams. Mâine, 10 mai, de la ora 19:00, atmosfera va fi pregătită de SAB DJ, iar de la ora 20:30, este așteptat The Urs. Tot vineri, pe scenă va urca Rico Sanchez & Gipsy Kings Party cu ritmuri latino și DJ Aya. Sâmbătă, 11 mai, de la ora 18:30, pe scenă vor urca Academia de Arte „Modus Vivendi”, de la ora 19:30 DJ SAB și DJ Aya, iar de la ora 21:00 este așteptat îndrăgitul artist Ștefan Bănică. Duminică, 12 mai, în ultima zi de spectacol, de la ora 21:15 va concerta The Motans, iar după ora 22, este programat focul de artificii.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)