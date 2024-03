(AUDIO/VIDEO) Drumul Județean 247 Iași – Dobrovăț, impracticabil în urma precipitațiilor abundente

Drumul județean 247 Iași – Dobrovăț este impracticabil, la această oră, în urma precipitațiilor abundente din zona Bucium – Poieni – Dobrovăț, județul Iași.

Directorul Direcției Județene de Administrare a Drumurilor Județene, Ciprian Ciucan, a declarat că, nefiind emise atenționări de cod galben sau portocaliu de ninsori abundente, nu pot fi încheiate contracte subsecvente, deoarece. Potrivit acestuia, contractul de deszăpezire din județul Iași a fost încheiat pentru perioada 15 noiembrie – 15 martie:

Ciprian Ciucan: Contractul de iarnă s-a încheiat pe data de 15 martie, conform acordului cadru. Perioada de intervenție de 15 noiembrie – 15 martie. Având în vedere faptul că nu au fost atenționări meteo cod galben, cod portocaliu de ninsori, noi nu ne-am permis să mai putem încheia un alt contract subsecvent astfel încât să putem prelua o deszăpezire. Singura problemă unde s-au semnalat câteva precipitații de ninsoare este Dobrovăț. Am apelat la colaboratorii noștri și am trimis un autogreder și o mașină cu material antiderapant, care se va împrăștia, cu primarul comunei Dobrovăț, să reușim să să deblocăm situația de acolo. Noi chiar de pe data de 10, fiind condiții meteo de primăvară, am am sistat contractul pentru că orice zi de contract înseamnă bani care plătim.

Primarul localității Dobrovăț, Cătălin Mărtinuș, a declarat că a trimis două utilaje în zonă, pentru a redeschide drumul.

Din cauza lapoviței și a poleiului, mai multe TIR-uri sunt indisponibilizate pe carosabil:

Cătălin Mărtinuș: Și de această dată, suntem nevoiți să intervenim cu utilaje proprii pentru a debloca drumul județean DJ 247. În acest moment, la intervenția domnului prefect, în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și cu sprijinul domnului director, vor veni utilaje care să ajute la deblocarea situației. Consider că ar trebui modificată legislația de așa natură încât să se încadreze și comuna Dobrovăț și vremea asta specifică pe această legislație.

