(AUDIO) Via Transilvanica a câștigat unul din cele mai importante premii pentru patrimoniu din Europa

30 de proiecte remarcabile în materie de patrimoniu, din 21 de țări, au fost premiate de Comisia Europeană și Europa Nostra, iar printre câștigători se numără și traseul de lungă distanță Via Transilvanica.

Traseul turistic traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin, se întinde pe mai bine de 1.400 de kilometri, și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare.

Corespondenta noastră la Suceava, Adriana Dascălu, relatează: Coordonatorul Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a declarat că distincțiile vor fi acordate în data de 28 septembrie, atunci când va fi desemnat și câștigătorul marelui premiu, în baza voturilor publicului. Voturile pot fi acordate la adresa vote.europanostra.org. „Reprezintă ceva faptul că proiectul Via Transilvanica este recompensat cu cea mai importantă distincție europeană în domeniul patrimoniului, la nici un an de la lansare și este important ca noi, românii, să știm ce avem în țară. Via Transilvanica este cel mai frumos proiect de turism care s-a putut derula până acum în România”, a declarat Petru Ariciuc, coordonatorul Serviciului Salvamont Vatra Dornei. „Pe traseul Via Transilvanica au fost montate peste 1.400 de borne. În unele zone, bornele s-au pus mai des, pentru a marca un obiectiv sau o intrare, ori ieșire, dintr-o destinație. Sunt multe borne și efortul a fost foarte mare. Cu siguranță Via Transilvanica va atrage foarte mulți turiști”, a mai transmis șeful salvamontiștilor dorneni.

(Radio Iași/Adriana Dascălu/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)