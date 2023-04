(AUDIO) Vaslui: Precipitațiile căzute în ultima perioadă sunt foarte bune pentru sectorul agricol

Precipitațiile căzute în ultima perioadă sunt foarte bune pentru sectorul agricol. Zăpada ajută la creșterea rezervei de apă din sol, unde seceta pedologică era instalată.

În județul Vaslui, deficitul de apă în sol devenise alarmant, a declarat directorul Direcției Agricole Județene, Gigel Crudu. La sfârșitul lunii trecute, în cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate prezenta valori deosebit de scăzute în cea mai mare partea a Moldovei: ”Conform informațiilor transmise de către Administrația Națională de Meteorologie, rezerva de umiditate în stratul de sol de la zero la 100cm în cultura grâului de toamnă la data de 27 martie 2023 prezintă valori scăzute și deosebit de scăzute în zona Moldovei, manifestându-se fenomenul de secetă moderată și puternică. Însă, precipitațiile înregistrate în ultimele 3 zile pe tot teritoriul județului, atât sub formă de ploaie, cât și sub formă de ninsoare, sunt cuprinse în general între 20 și 30l/m². Prin urmare, se va reface rezerva de apă din stratul de sol de la nivelul sistemului radicular, astfel încât se vor crea condiții optime pentru procesele fiziologice de creștere și dezvoltare a culturilor de grâu, orz, orzoaică și rapiță care au fost semănate în toamnă. Bineînțeles că odată cu creșterea temperaturilor se vor intensifica și procesele de germinare la culturile care au fost semănate până la această dată.”

Sătenii spun că zăpada căzută a afectat pomii dar este bună pentru culturile din câmp:

” :N-am fost bucuroși, într-adevăr, aseară vorbeam cu soțul, cred că pomii o să fie afectați definitiv. Dacă nu dădea înghețul, era foarte bine, fiindcă nu era afectate fructele. De acum, eu am piersici, gata, cred că astea sunt toate, dar ce să facem? Nu suntem acolo și ce ne dă Dumnezeu trebuie să primim, asta este. Să știți, zăpadă de-asta din 2004-2002 a fost zăpada aia, tot în postul Paștelui dar n-a fost așa.

:Pomii mi-a ne norocit, tot, ce să facem, asta e clima, cu vremea nu ne punem. A mai fost acum sapte-opt ani când a mai nins în aprilie, dar a fost scurtă. ”

