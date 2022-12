(AUDIO) Val de infecții respiratorii în jud. Iași

Cel puțin 65 de pacienți au fost internați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași, din Ajunul Crăciunului și până în prezent.

Cei mai mulți dintre ei au fost diagnosticați cu afecțiuni ale aparatului respirator superior și cu tulburări digestive, a precizat managerul unității medicale, Florin Roșu. ”În prima zi de Crăciun, prin transfer interclinic, a fost admis un bebeluș de numai 3 luni Fetița a fost diagnosticată cu gripă de tip A. Datorită evoluției foarte bune a stării de sănătate, bebelușul va fi externat și va urma tratamentul la domiciliu, sub supravegherea mamei și, evident, a medicului de familie. În cadrul spitalului am diagnosticat deja peste 10 pacienți cu această afecțiune virală. Expuși și cu risc mai mare de a dezvolta complicații sunt persoanele cu vârste extreme, cum a fost și cazul bebelușului, dar și persoanele imunodeprimat, care prezintă comorbidități și, sigur, femeile însărcinate. De aceea, din Ajunul Crăciunului și până astăzi am internat și îngrijit peste 65 de pacienți, dintre care 14 au fost copii. Cei mai mulți dintre ei au fost diagnosticați cu afecțiuni ale aparatului respirator superior și cu tulburări digestive.”

Florin Roșu a mai spus că în prezent virusul sincițial este cauza unui val de infecții respitatorii, iar singura modalitate de stabilire a unui diagnostic corect este testarea. ”Ne confruntăm cu un val de viroze determinate de virusul respirator sincițial. Acest virus, cu un grad de contagiozitate ridicat, are manifestări comune virozelor respiratorii, de care însă trebuie să ținem cont, deoarece este principala cauză a bronșiolitelor și a pneumoniilor, afecțiuni periculoase mai ales când vorbim de categorii extreme de vârstă. Virusul sincițial poate debuta simplu, cu rinoree disfagie, tuse seacă, dar și febră înaltă peste 38.5 grade Celsius, durere toracică accentuată, frisoane, dificultate la respirație. Singura modalitate de stabilire a unei diagnostic corect este, ca și în cazul gripelor și a virusului SARS-CoV-2 prin testare. Doar în cadrul Spitalului prin de Boli Infecțioase Sfânta Pareschiva din Iași realizăm, din aceeași probă, triplu test, împotriva SARS-CoV-2, virusul gripal și virusul respirator sincițial.”



(Radio Iaşi/FOTO Spital de Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași)