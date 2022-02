(AUDIO) Tribunalul Iași a admis revocarea controlului judiciar în cazul primarului Mihai Chirica

Tribunalul Iași a admis astăzi contestația depusă de Mihai Chirica, prin care solicita înlăturarea controlului judiciar.

În urmă cu o săptămână, procurorii DIICOT au instituit măsura controlului judiciar pentru Mihai Chirica, acesta fiind cercetat pentru fals intelectual, uzurparea funcției publice și abuz în serviciu într-un dosar imobiliar.

În respectivul dosar sunt probe conform cărora s-a emis o autorizație de construcție pentru 4 etaje și a fost înălțat un bloc de 9 etaje în zona Ciric, Tătărași.

În urma hotărârii de astăzi, Mihai Chirica se poate întoarce în funcţia de primar.

Mihai Chirica: S-a hotărât ridicarea în totalitate a condițiilor pe care le-a cerut procurorul, respectiv, în acest moment, nu mai există nicio interducție în ceea ce privește controlul judiciar. Practic, am intrat în deplinătatea tuturor atribuțiilor pe care le am în calitate de primar al municipiului Iași. Am mai înțeles un lucru astăzi: orice bătălie nu folosește nimănui și din orice război, toată lumea are de pierdut. Prin urmare, va fi o modalitate de repunere a conduitei mele în toate disputele politice pe un făgaș mult mai echilibrat, mult mai apropiat de înțelepciune.

De asemenea, în 25 februarie, la Tribunalul Iași, se va judeca şi contestația depusă de Mihai Chirica în dosarul Skoda.

Astăzi au fost aduse noi probe la dosar și Mihai Chirica, primar al Iașului, dorește să scoată de sub sechestru mai multe bunuri imobiliare.

În respectivul dosar trebuia să înceapă judecata pe fond.

În dosarul Skoda, Mihai Chirica este acuzat de abuz în seriviciu, deoarece în 2013, când era vice-primar a semnat pentru achiziționarea a 4 autotorisme pentru Primărie, într-o perioadă când Guvernul nu aproba asemenea proiecte.

