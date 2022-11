(AUDIO) Suceava: Nereguli sesizate de Primăria Rădăuți în cazul decontărilor pentru cazarea refugiaților

Conducerea Primăriei Rădăuți a sesizat Poliția Economică și Corpul de Control al Prefecturii, după ce a constatat neregului în cazul decontărilor pentru cazarea refugiaților.

În acte, municipiul găzduia peste 400 de refugiați cazați în casele localnicilor, în realitate fiind puțin peste 150, conform primarul Bogdan Loghin.

Bogdan Loghin: Ne-am sesizat, iar eu am fost sesizat în momentul când am început aceste verificări, după ce comisia care a mers în teren, verificând aceste locuințe, au văzut că din 437 de persoane care erau practic declarate a fi în municipiul Rădăuți, la diferite persoane fizice, erau doar 151. În acel moment am demarat această verificare și control intern.

Printre cei care au încasat sume uriașe de la stat ca să le ofere adăpost refugiaților ucraineni se numără și angajați ai Primăriei, dar și persoane publice locale.

În consecință, Cristina Nichiforiuc a demisionat din funcția de city manager al Primăriei Rădăuți, asteptând clarificarea situației, conform edilului Bogdan Loghin.

Bogdan Loghin: Motivul pe care l-a invocat că, deși nu se face vinovată cu nimic, consideră un gest onorabil a face un pas în lateral., până la finalizarea verificărilor. Nu mai este în instituție.

Cristina Nichiforiuc nu a putut fi contactată pentru a-și exprima punctul de vedere. (Radio Iași/ adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)