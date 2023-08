(AUDIO) Suceava: A treia ediție a Festivalului Trufelor, la Cacica

Numărul turiștilor este în creștere în zona Bucovinei și aceasta se datorează și numeroaselor festivaluri ce au loc pe parcursul verii.

În weekend-ul ce urmează, la Cacica, va avea loc Festivalul Trufelor, care a ajuns la a treia editie.

Mihai Robu, organizator: Anul acesta, noi ne așteptăm să facem un pic o schimbare și să începem să implementăm conceptul nostru de a aduce bucătăria internațională la noi în Bucovina, astfel încât toți participanții să poată să guste trufa într-o mare varietate, adică de la bucătăria israeliană, italiană, franțuzească, a noastră, tradițională din Bucovina, bineînțeles și românească, plus invenții ale unor bucătari. Am schimbat locația, am așezat-o undeva pe marginea drumului național, ca să fie mult mai accesibilă. Bineînțeles, nu o să fie la stradă, este într-o poiană înconjurată de pădure. Noi încercăm să arătăm prin acest festival nu doar tradiția culinară, ci și cultura din Bucovina, adică vom avea și momente cu muzică populară sau cu dansuri populare de la noi din zonă.

(Radio Iași/Irina Andrea Fiedler/FOTO pagina de Facebook a evenimentului)