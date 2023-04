(AUDIO) Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seară

Sfânta Lumină a Paștelui va fi adusă în parohiile din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu o cursă charter specială, care va pleca mâine din București către Iași.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei, a precizat că Lumina va fi adusă de la Ierusalim de Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie și, după ce va face o scurtă escală la București, aceasta va fi împărțită tuturor mitropoliilor din România.

Lucian Apopei: Tradiția aducerii Sfintei Lumin de la Ierusalim, inaugurată de Părintele Patriarh Daniel în anul 2009, continuă și în acest an. Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 15 aprilie, de Părintele Arhimandrit Teofila Anăstăsoaie, superiorul așezămintelor Patriarhiei Române, de la Locurile Sfinte și va fi oferită, ca întotdeauna, delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional Otopeni. O delegație a Arhiepiscopiei Iașilor se va deplasa la București pentru a prelua Sfânta Lumină și o va aduce la Catedrala Mitropolitană, de unde, începând cu ora 21:00, va putea fi preluată de părinții protopopi pentru a o duce în parohiile Arhiepiscopiei Iașilor. Sfânta Lumină este cea mai evidentă minune care se petrece an de an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în sâmbăta dinaintea Paștilor. Una din cele mai vechi atestări documentare este apariția luminii după cucerirea Ierusalimului de către perși, din anul 617. Sfânta Lumină se aprinde pe mormântul Domnului nostru Iisus Hristos în Sâmbăta Mare, după ora 12:30, în timpul slujbei Vecerniei.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)