(AUDIO) Restricțiile de circulație spre Aeroportul Iași vor fi prelungite

Restricțiile de circulație spre Aeroportul Iași vor fi prelungite cu încă o lună, până la 14 septembrie.

Directorul aerogării, Romeo Vatră, a declarat că noua parcare va fi deschisă etapizat, iar locurile care vor fi disponibile începând cu mijlocul lunii august nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul.

În aceste condiții, conducerea Aeroportului a solicitat Primăriei Iași prelungirea restricțiilor de circulație, până la jumătatea lunii septembrie.

Romeo Vatră: Vom da în funcțiune pe 15 august, așa cum am promis, zona de parcare din fața Terminalului 3, o porțiune în Terminalul 4, dar care nu are configurarea parcării în cadrul proiectului de extindere. Vor fi mai puține locuri în acea zonă, vor fi doar 150 de locuri de parcare, ceea ce nu e suficient pentru a acoperi necesarul în perioada asta, în luna august, când e cea mai aglomerată lună a anului. Am făcut deja o solicitare către Primăria Municipiului Iași pentru a prelungi aceste măsuri de limitare a accesului în fața terminalelor de la Aeroportul Iași.

Totodată, în acest an, va începe întocmirea documentațiilor pentru o nouă parcare de lungă durată, cu 1.500 locuri și trei etaje, după hangarul Aerostar, cu finanțare din bugetul aeroportului, a mai precizat Romeo Vatră.

Romeo Vatră: Noi avem un studiu de fezabilitate pentru o parcare de lungă durată în completare la extinderea parcării pe care o facem acum, dar, ținând cont de traficul care efectiv a explodat, trebuie să luăm măsuri să asigurăm și locuri de parcare pentru pasagerii pe care îi avem în momentul de față și pe care estimăm să-i avem și în anii următori. Traficul anul trecut a fost de 1,5 milioane de pasageri, anul acesta ne așteptăm să ajungă la peste 2 milioane de pasageri și deja în ultimele 12 luni, avem aproape 2 milioane de pasageri ca trafic.

(Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)