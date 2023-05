(AUDIO) Record de pasageri pe Aeroportul Iași

La Aeroportul din Iași, vineri, s-a depășit cifra de 200.000 de pasageri tranzitați într-o lună.

Directorul Aeroportului, Romeo Vatră a arătat că această cifră este un record în domeniu. El a adăugat că lucrările la viitorul Terminal T4 trebuiesc urgentate deoarece actuala infrastructură este depășită din toate punctele de vedere.

Viitorul terminal T4 va avea o capacitate de procesare de zece ori mai mare decât o are actualul terminal T3.

El a mai spus că în curând pe lângă cele 5 companii aeriene care desfășoară curse regulate vor începe alte 4 companii să desfășoare curse charter.

Romeo Vatră: ”Trebuie să ținem cont că anul trecut a fost cel mai aglomerat an din Aeroportul Iași, am avut 1,5 milioane de pasageri în 2022, iar în luna cea mai aglomerată din cel mai aglomerat an, adică în luna august, am avut 180.000 de pasageri. Vă anunț că în luna aprilie avem 200.000 de pasageri, ceea ce arată o creștere semnificativă a traficului. Infrastructura este puternic depășită, de aceea există această presiune de a finaliza cât mai repede acest obiectiv de investiție, noul terminal și noua parcare în aeroport. Noi avem din luna martie o companie nouă, Ryanair. WizzAir este o companie care e tradițională pe Aeroportul Iași, HiSky, care asigură o cursă către Dublin, Tarom-ul către București și mai avem de asemenea Austrian, care are curse către Viena. La nivel de charter avem curse organizate de către SkyUp, HiSky, TAROM, Corendon și mai așteptăm, evident, pentru că începe sezonul chartelor din vară să mai apară și alte companii și noi destinații pe Aeroportul Iași.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)