(AUDIO) Reacția Sindicatului Medicilor Suceava la arestarea dr. Anca Ababneh-Dumitrovici

Sindicatul Medicilor Suceava reacționează în cazul arestării șefei Secției de Oncologie a Spitalului Județean, Anca Ababneh Dumitrovici pentru luare de mită.

Reprezentanții săi afirmă într-un comunicat de presă că medicul nu a condiționat desfășurarea activității medicale de primirea unor foloase.

Este și punctul de vedere susținut de avocatul sindicatului, Traian Andronachi: ”Eu, personal, așa cum am făcut-o și am văzut că punctul meu de vedere a fost îmbrățișat și de sindicat, am încredere deplină în justiție, așteptăm soluția finală. Nu cred, raportat la documentele pe care le-am văzut până în momentul de față, că ne aflăm în fața infracțiunii de luare de mită și subliniez din nou acest aspect, ci mai degrabă putem vorbi despre infracțiunea de primire de foloase necuvenite.”

Săptămâna trecută, șefa Secţiei de Oncologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, Anca Ababneh Dumitrovici, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, pentru luare de mită în formă continuată.

Ea a fost reținută inițial după ce ar fi primit bani și produse, de 64 de ori, de la mai mulți pacienți.

Procurorii au organizat inclusiv un flagrant în acest aces caz. Până la această oră, avocații medicului nu au oferit un punct de vedere cu privire la dosarul de corupție instrumentat de anchetatori.

(Radio Iaşi/Lucian Bălănuță/FOTO imagine ilustrativă)