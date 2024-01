(AUDIO) Protest spontan al angajaților din Agențiile IMM

Statisticienii din cadrul a 6 Agenţii pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din țară, între care și Iași, au declanșat astăzi un protest spontan, principala revendicare fiind salarizarea la nivelul aparatului central.

În semn de protest față de nepunerea în aplicare a Memorandumului privind salarizarea în sistemul statistic, angajații refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, Bogdan Șchiop: Unu la mână: personal insuficient, adică toți politicienii se laudă pe la televizor cum Guvernul sprijină IMM-urile, dar munca este a acestor salariați, care pur și simplu nu mai fac față, lucrează sub presiune, lucrează cu personal insuficient și sunt salarizați mult, mult sub colegii lor care lucrează la minister. Gândiți-vă că există la aceste agenții salarii de 2.800-3.000 lei, în condițiile în care în ultimul an jumate au făcut finanțări, s-au procesat cereri fără Start-up nation, fără componenta de Start-up nation de 8 miliarde de lei. Și atunci, în această situație, cuțitul a ajuns la os, ei nu mai pot face față. Revendicarea principală este aceea să fie salarizați la nivelul aparatului central.

La nivelul țării există 9 agenții: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiesti, Târgu-Mureș, Timișoara, București.

(Radio Iași/Maria Nedelcu/FOTO radioiasi.ro)