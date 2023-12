(AUDIO) Protest al grefierilor la Iași. Ei sunt nemulțumiți de neachitarea integrală a salariilor

Grefieri de la toate instanţele superioare din ţară protestează astăzi în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Capitală, nemulţumiţi de faptul că nu li s-au plătit salariile mărite, în primăvară, prin decizia celor 16 Curţi de Apel.

La Iași, timp de o jumătate de oră, grefierii de la Tribunalul și Curtea de Apel au protestat în fața instituției.

Liderul sindical, Lăcrămioara Cipiniuc a precizat că protestul este generat de neachitarea integrală a salariilor din ultima perioadă.

Lăcrămioara Cipiniuc: Noi am început cu acest miting la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru că președintelui Înaltei Curți se adresează toate solicitările noastre, ele fiind legate de cuantumul salarial și nu de cuantumul salarial asupra căruia am dori vreo majorare, ci să ne fie plătit integral. De șapte luni de zile, grefierii sunt plătiți în procent între 70 și 90%, pe motiv că ordonatorul principal de credite nu are fonduri și nu avem buget pentru plata salariilor. Luăm în fiecare lună mai puțin decât salariul pe care ar trebui să-l încasăm și se adună cumva niște restanțe pentru când vor fi bani. În funcție de rezultatul pe care îl vom avea, în momentul ăsta este intrată delegația noastră la discuții cu președintele Înaltei Curți, în funcție de rezultat vom vedea ce alte forme de protest vom îmbrățișa, probabil întreruperea activității în intervale orare și după aia poate întrerupere activității, întru tot.

