(AUDIO) Prof. Univ. Daniel Șandru revine, de astăzi, în funcția de manager interimar al Operei Naționale Române din Iași

Prof. Univ. Daniel Șandru revine, de astăzi, în funcția de manager interimar al Operei Naționale Române din Iași.

Beatrice Rancea a fost pusă a doua oară sub control judiciar de procurorii DIICOT Iași.

Daniel Șandru a declarat, pentru Radio Iași, că va continua proiectele începute în prima perioadă de interimat și dorește ca starea de tensiune care s-a instaurat în ultimele zile printre o parte dintre angajații instituției să dispară:

„Înţeleg că sunt luate nişte decizii primvind concediile colegilor, vreau să am discuţii cu ei să văd exact cu etapizăm această perioadă de concedii, pentru că, înainte de a fi suspendat interimatul, pe data de 5 iulie, aveam nişte atribuţii clar desemnate de către Consiliul Artistic pentru ca în perioada august şi început de septembrie să avem clarificat programul stagiunii viitoare, măcar până la data de 31 decembrie 2021. Voi continua cu realizarea şi actualizarea site-ului Operei Naţionale Române Iaşi în acord cu noua identitate vizuală pe care am propus-o, voi continua etapele juridice pentru apariţia Asociaţiei „Oamenii Operei” care va fi fondată de Opera Naţională ca persoană juridică şi de cele două sindicate existente în Operă, astfel încât, totul să fie transparent şi, sper ca, până la 1 august să avem un moment pe care eu îl programasem iniţial pentru data de 15 iulie, nu a mai fost să fie şi anume, „Opera la Înălţime”, un mini-spectacol susţinut pe terasa Operei Naţionale Române din Iaşi, cea care dă spre grădina teatrului Naţional. Sper ca, starea de nesiguranţă pe care am văzut-o în zilele acestea la o parte dintre colegii mei, precum şi starea de tensiune care iarăşi s-a acumulat în aceste zile, să dispară repede şi să revenim la echilibrul normal pe care am reuşit să-l aduc, cred eu, în cele 4 luni de interimat anterior.”

(Radio Iaşi/Ioana Soreanu/FOTO arhivă radioiasi.ro)